مصر | ضبط 5 قضايا تهريب وتنفيذ 249 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 قضايا تهريب وتنفيذ 249 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، إذ تم ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها: "قطع غيار سيارات – ملابس أجنبية الصنع"، وبلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من 108 ألف جنيه، وضبط قضية في تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر.

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده في إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وتمكن قطاع أمن المنافذ، من ضبط 23 قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض، إنتهاء فترة التصريح، مخالفة سائقين، إنتحال صفة"، فيما تم تنفيذ 249 حكمًا قضائيًا متنوع، وضبط 3 قضايا في جرائم الهجرة الغير الشرعية وتزوير المستندات.

