أخبار مصر | "الزراعة" توافق على تمويل المشروع القومي للبتلو بـ"37.2 مليون جنيه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الزراعة" توافق على تمويل المشروع القومي للبتلو بـ"37.2 مليون جنيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرار صرف مبلغ 37،235 مليون جنيه لـ243 مستفيدا، بإجمالي عدد 3062 رأس ماشية.

وقال القصير، إنه على راغبي الاستفادة من المشروع بالتقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي على مستوى الجمهورية، ويتم بعدها تشكيل لجنة معاينة ثلاثية تضم ممثلًا من "قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والبنك الزراعي المصري" لمعاينة المكان أو الحظيرة المخصصة لتربية وتسمين الحيوانات للتأكد من صلاحيتها في التربية والتسمين.

وتضمنت قرارات وزارة الزراعة بقيادة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، منع ذبح العجول البقر والجاموس «البتلو» قبل وزن 400 كجم، للمساهمة في زيادة ثرواتنا الحيوانية وتقليل الاستيراد.

وأشار الوزير، إلى أنه بمجرد الموافقة على التمويل يتم تسجيل وترقيم وتحصين الحيوانات والتأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية. وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه يتم تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من قبل القطاع بالمشاركة مع "الهيئة العامة للخدمات البيطرية" للمتابعة المركزية، أو تتم المتابعة المحلية من خلال مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطري وإداراتهما في المحافظات.

وكما أشار أن الغرض الأساسي من لجان المتابعات هو دراسة أي مشكلة على أرض الواقع، وطرح الحلول العلمية والعملية الفورية المناسبة، كما يتم إقراض مبلغ عشرة آلاف جنيه لشراء كل رأس من الحيوانات، وخمسة آلاف جنيه لتغذيتها.

