أخبار مصر | "أمهات مصر": سهولة امتحان التاريخ لطلاب أولى ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": سهولة امتحان التاريخ لطلاب أولى ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان مادة التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي بنظام الثانوية الجديدة جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط بجميع المحافظات.
وأضافت، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الطلاب وأولياء الأمور أكدوا سهولة جميع نماذج امتحان التاريخ، موضحين أن أغلبها جاءت مباشرة ودون أي صعوبات.
ومن جانبه، وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.