أخبار مصر | "أمهات مصر": سهولة امتحان التاريخ لطلاب أولى ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": سهولة امتحان التاريخ لطلاب أولى ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان مادة التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي بنظام الثانوية الجديدة جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط بجميع المحافظات.

وأضافت، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الطلاب وأولياء الأمور أكدوا سهولة جميع نماذج امتحان التاريخ، موضحين أن أغلبها جاءت مباشرة ودون أي صعوبات.