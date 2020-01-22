أخبار مصر | غدا.. لقاء مفتوح لنقيب المحامين في إمبابة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. لقاء مفتوح لنقيب المحامين في إمبابة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد سامح عاشور نقيب المحامين، غدا الخميس، لقاء مفتوحا مع محامي إمبابة، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بمركز شباب منشأة القناطر.
ويأتي اللقاء، تلبية لدعوة محامي إمبابة، حيث التقى "عاشور"، في وقت سابق بعدد منهم في مكتبه، ووجهوا له خلال اللقاء دعوة بعقد لقاء مفتوح معهم.
ويهدف اللقاء، إلى الرد على جميع تساؤلات المحامين، واستعراض النقيب العام لآخر المستجدات النقابية.
ويهدف اللقاء، إلى الرد على جميع تساؤلات المحامين، واستعراض النقيب العام لآخر المستجدات النقابية.