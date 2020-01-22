أخبار مصر | غدا.. لقاء مفتوح لنقيب المحامين في إمبابة غدا

ويأتي اللقاء، تلبية لدعوة محامي إمبابة، حيث التقى "عاشور"، في وقت سابق بعدد منهم في مكتبه، ووجهوا له خلال اللقاء دعوة بعقد لقاء مفتوح معهم.

ويهدف اللقاء، إلى الرد على جميع تساؤلات المحامين، واستعراض النقيب العام لآخر المستجدات النقابية.

