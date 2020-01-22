أخبار مصر | الزراعة تضع قاعدة بيانات دقيقة لتحسين السلالة الحيوانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزراعة تضع قاعدة بيانات دقيقة لتحسين السلالة الحيوانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة الزراعة في عمل خريطة شاملة لترقيم وتسجيل وحصر الثروة الحيوانية بكافة أنشطتها لاستكمال قاعدة البيانات.

وأشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بتوفير الوزارة لقاعدة بيانات دقيقة يسهل من خلالها اتخاذ القرار المناسب فيما يخص إستيراد الماشية وتوفير اللقاحات والأمصال، وتحسين السلالة لزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية قطاع الثروة الحيوانية الذي يملك التميز والامكانيات التنموية التي تحقق إنتاجا وطنيا من اللحوم والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى دعم الدولة للحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري والمحاجر الحدودية وإعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات وإعادة إحياء مشروع البتلو لفتح آفاق تصديرية جديدة.

وأضاف مشهور، أن الإنتاج المحلي لعام 2018 من اللحوم بلغ نحو 198 ألف طن، مقابل نحو 441 ألف طن من اللحوم المستوردة، بينما تحقق الاكتفاء الذاتي من ألبان الشرب السائلة، بجانب إنتاج 95 % من الاحتياجات المحلية من اللقاحات البيطرية.

وأوضح أنه تعود أهمية التحقق والتدقيق من البيانات المتعلقة بكافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة إلى تسهيل مواجهة المشكلات بشكل فوري ووضع حلولها العلمية والعملية السليمة.