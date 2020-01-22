أخبار مصر | وزير الطيران المدني يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران المدني يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني بمقر الوزارة السفير سيريل نون سفير دولة ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

وأعرب السفير الألماني، في بداية اللقاء، عن سعادته بهذه الزيارة، حيث قدم التهنئة لوزير الطيران المدني ونائبه على توليهما مسئولية الوزارة، متمنيًا لهما دوام النجاح والتقدم بقطاع الطيران.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل الجوي، وبخاصة مجال أمن الطيران وتبادل الخبرات في مجال التدريب وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المطارات المصرية من المدن الألمانية. وأشار الطيار محمد منار، إلى أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة حيث إن هناك تعاونا مشتركا في مختلف المجالات وبخاصة في مجال صناعة النقل الجوي كما تشهد العلاقات بين البلدين خلال هذه الفترة تطوراُ كبيرًا على المستوى التجاري والاقتصادي، مضيفًا أن وزارة الطيران تعمل على التطوير المستمر للخدمات المقدمة للركاب والمسافرين عبر المطارات المصرية وخاصة مطارت الجذب السياحي لدعم وتشجيع السياحة الوافدة. ومن جانبه أعرب الدكتور سيريل چان نون، عن سعادته بهذه الزيارة، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا في حركة السياحة الألمانية القادمة إلى مصر، ويعتبر الشعب الألماني من أكثر الشعوب المحبة للسياحة المصرية على مستوى العالم، حيث تعد مصر مقصدًا سياحيًا جذابًا للسائح الألماني خاصة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.