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أخبار مصر | وزير الطيران المدني يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة

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استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني بمقر الوزارة السفير سيريل نون سفير دولة ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

وأعرب السفير الألماني، في بداية اللقاء، عن سعادته بهذه الزيارة، حيث قدم التهنئة لوزير الطيران المدني ونائبه على توليهما مسئولية الوزارة، متمنيًا لهما دوام النجاح والتقدم بقطاع الطيران.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل الجوي، وبخاصة مجال أمن الطيران وتبادل الخبرات في مجال التدريب وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المطارات المصرية من المدن الألمانية.

وأشار الطيار محمد منار، إلى أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة حيث إن هناك تعاونا مشتركا في مختلف المجالات وبخاصة في مجال صناعة النقل الجوي كما تشهد العلاقات بين البلدين خلال هذه الفترة تطوراُ كبيرًا على المستوى التجاري والاقتصادي، مضيفًا أن وزارة الطيران تعمل على التطوير المستمر للخدمات المقدمة للركاب والمسافرين عبر المطارات المصرية وخاصة مطارت الجذب السياحي لدعم وتشجيع السياحة الوافدة.

ومن جانبه أعرب الدكتور سيريل چان نون، عن سعادته بهذه الزيارة، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا في حركة السياحة الألمانية القادمة إلى مصر، ويعتبر الشعب الألماني من أكثر الشعوب المحبة للسياحة المصرية على مستوى العالم، حيث تعد مصر مقصدًا سياحيًا جذابًا للسائح الألماني خاصة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وكما أشاد السفير بأهمية المطارات المصرية الجديدة ودورها في تسهيل وتيسير الوصول للأماكن السياحية والأثرية القريبة منها، مثمنا قرار وزارة الطيران المدني بإعادة تشغيل خط مصر للطيران القاهرة دوسلدورف وزيادة رحلات القاهرة برلين خلال موسم صيف ٢٠٢٠.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير خلال الموسم الشتوي الحالي ١٩ رحلة أسبوعيا إلى ألمانيا، بواقع رحلتين يوميًا إلى ميونيخ وفرانكفورت و5 رحلات أسبوعيًا إلى برلين، كما تسيّر شركة «أير كايرو» رحلات إلى كل من دوسلدورف وميونخ وشتوتجارت وفرانكفورت وهانوفر، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي بين البلدين، كما أن هناك اتفاقية مشاركة بالرمز بين الشركتين الوطنيتين مصر للطيران والخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، كما أن الشركتين أعضاء في تحالف ستار العالمي والذي يعد أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم.

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