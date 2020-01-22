أخبار مصر | وزير الطيران المدني يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران المدني يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعرب السفير الألماني، في بداية اللقاء، عن سعادته بهذه الزيارة، حيث قدم التهنئة لوزير الطيران المدني ونائبه على توليهما مسئولية الوزارة، متمنيًا لهما دوام النجاح والتقدم بقطاع الطيران.
وأشار الطيار محمد منار، إلى أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة حيث إن هناك تعاونا مشتركا في مختلف المجالات وبخاصة في مجال صناعة النقل الجوي كما تشهد العلاقات بين البلدين خلال هذه الفترة تطوراُ كبيرًا على المستوى التجاري والاقتصادي، مضيفًا أن وزارة الطيران تعمل على التطوير المستمر للخدمات المقدمة للركاب والمسافرين عبر المطارات المصرية وخاصة مطارت الجذب السياحي لدعم وتشجيع السياحة الوافدة.
ومن جانبه أعرب الدكتور سيريل چان نون، عن سعادته بهذه الزيارة، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا في حركة السياحة الألمانية القادمة إلى مصر، ويعتبر الشعب الألماني من أكثر الشعوب المحبة للسياحة المصرية على مستوى العالم، حيث تعد مصر مقصدًا سياحيًا جذابًا للسائح الألماني خاصة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.
جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير خلال الموسم الشتوي الحالي ١٩ رحلة أسبوعيا إلى ألمانيا، بواقع رحلتين يوميًا إلى ميونيخ وفرانكفورت و5 رحلات أسبوعيًا إلى برلين، كما تسيّر شركة «أير كايرو» رحلات إلى كل من دوسلدورف وميونخ وشتوتجارت وفرانكفورت وهانوفر، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي بين البلدين، كما أن هناك اتفاقية مشاركة بالرمز بين الشركتين الوطنيتين مصر للطيران والخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، كما أن الشركتين أعضاء في تحالف ستار العالمي والذي يعد أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم.