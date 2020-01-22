أخبار مصر | الهيئة العربية للتصنيع: السيسي يدعم تبادل الخبرات مع رومانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهيئة العربية للتصنيع: السيسي يدعم تبادل الخبرات مع رومانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية التعاون والإستفادة من الخبرات المتميزة لدولة رومانيا الصديقة في العديد من مجالات التصنيع، مشددا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة المشاركة في نقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التصنيع المختلفة، بالتعاون مع الخبرات العالمية.

جاء هذا خلال زيارة السيد جابريل توتسو، مديرعام شركة روم آرم الرومانية، والسيد فيوريل مانول، المدير التنفيذي لشركة باتروميل الرومانية، ومسئولي الشركات الرومانية، من بينهما شركة: تيتان الرومانية، التابعة لهما، بحضور السفير ميهاي ستيفان، ستوبارو سفير رومانيا بالقاهرة.

تأتي تلك الزيارة في إطار تعزيز كافة أوجه التعاون والاستثمار ورغبة الجانب الروماني في فتح آفاق للتعاون والتصنيع بمصر، في ظل مناخ الاستثمار الحالي بجمهورية مصر العربية، عضوية رومانيا للإتحاد الأوربي ورئاسة مصر للإتحاد الإفريقي.



شهد الاجتماع توقيع عددًا من مذكرات التفاهم، وعرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع، بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات الرومانية وتحديد آليات تعزيز آفاق التعاون في مجالات التصنيع المشترك في العديد من مجالات الصناعة المختلفة والإتفاق على تبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات والإحتياجات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية والتصنيع المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية والعربات المدرعة والصيانة، وتحديث خطوط الإنتاج، وأيضا تصنيع مستلزمات المعدات اللازمة لعربات السكك الحديدية، وإدارة حركة مرور المدن الذكية والتحول الرقمي ونظم المعلومات. شهد الاجتماع توقيع عددًا من مذكرات التفاهم، وعرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع، بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات الرومانية وتحديد آليات تعزيز آفاق التعاون في مجالات التصنيع المشترك في العديد من مجالات الصناعة المختلفة والإتفاق على تبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات والإحتياجات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية والتصنيع المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية والعربات المدرعة والصيانة، وتحديث خطوط الإنتاج، وأيضا تصنيع مستلزمات المعدات اللازمة لعربات السكك الحديدية، وإدارة حركة مرور المدن الذكية والتحول الرقمي ونظم المعلومات. وأكد التراس على دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والإستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة رومانيا الصديقة، مشددا على إهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، وزيادة فرص الإستثمار في مصر. Advertisements وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الإستفادة من التكنولوجيا الرومانية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك للعربية للتصنيع والشركات الرومانية في السوق المصرية والعربية والإفريقية، وكذا إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الإفريقية بالإستفادة من الإتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا"، بهدف تلبية احتياجات الأسواق الإفريقية. من جانبه ،أعرب "جابريل توتسو"، عن تطلع شركة "روم آرم" لفتح آفاق جديدة للإستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المُشترك مع مصر، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية والاستخدام المشترك، وهذا ما لمسناه عن قرب أثناء مشاركتنا بمعرض إيدكس الدولي للدفاع، الذي عقد بالقاهرة نهاية عام 2018. وأشار إلى أن اهتمام الجانب الروماني بالتعاون مع الجانب المصري يأتي في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، مُشيدا بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جميع مجالات التنمية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا.

وأوضح فيوريل مانول، أن الشركات الرومانية متحمسة لعقد المزيد من الشراكات مع "العربية للتصنيع" في المجالات ذات الإهتمام المشترك مثل: معدات المصانع، وحساسات الإشعاع، والمواد الكيماوية، التي لنا تعاون سابق معها في العديد من مجالات التصنيع، مؤكدا أن الهيئة تمثل أحد أعمدة الصناعة المصرية وأنها ستكون لها مكانة خاصة في طريق تعزيز هذا التعاون.

بدوره أكد ميهاي ستيفان ستوبارو، أن ما نشهده لحظة تاريخية لتعميق العلاقات الإقتصادية بين مصر ورومانيا، في ظل رئاسة رومانيا للإتحاد الأوروبى، وكذلك رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى، هو ما يعطى بُعدًا استراتيجيًا هامًا لهذا التعاون، مشيرا لإهتمام الحكومة الرومانية بنقل وتبادل الخبرات والدخول في مشروعات للتصنيع المشترك، في إطار المناخ الآمن الجاذب للإستثمارات الذي تشهده مصر حاليا.