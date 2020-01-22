أخبار مصر | نقابة الأطباء تشيد بتعديل مسمى كليات العلوم الطبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الأطباء تشيد بتعديل مسمى كليات العلوم الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت النقابة العامة للأطباء بقرار مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 141 لسنة 2020، بشأن تعديل مسمى كليات العلوم الصحية التي كانت تسمي نفسها كليات العلوم الطبية.

وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم الأربعاء: إن القرار نص على أن يٌعدل مسمى كلية العلوم الطبية التطبيقية التي توجد في كلًا من: "جامعتي المنوفية، وبني سويف"، إلى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

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وأضافت النقابة، أن قرار وزير الصحة السابق رقم 93 لسنة 2015، كان سبب أزمة بين كليات العلوم الصحية التطبيقية، والنقابة، بعد أن نص على استحداث مجموعة نوعية لوظائف العلوم الصحية تحت مسمى الطبية التطبيقية بجدول وظائف ديوان عام وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز التابعة لها، وتدرج بها وظائف أخصائي مختبرات طبية، أخصائي الأشاعة والتصوير الطبي، وأخصائي الأجهزة الحيوية.

وكانت النقابة أرسلت خطابات إلى الجهاز المركزى لتنظيم والإدارة بوزارة الصحة عام 2016، وضحت فيه أن هناك عددًا من الكليات استحدثت تحت اسم العلوم الطبية أو الصحية سواء كانت حكومية أو خاصة، تكون الدراسة بها 4 سنوات، وتخرج مساعديين في العديد من المجالات الطبية لكنها لاتخرج أطباء، حيث سمح ذلك للبعض بمخالفة قوانين مزاولة المهن الطبية وانتحلوا صفة أطباء.

وأوضح بيان النقابة، أنه مع بداية التنسيق في الجامعات، حذرت "الأطباء" من عدم قبول خريجي كليات العلوم الصحية، مطالبة في بيان رسمي الجامعات الخاصة بتغير مسمى الخريجين من أخصائين إلى تقنين.