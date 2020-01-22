أخبار مصر | رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة "DHL Express"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة "DHL Express" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس التنفيذي لشركة "DHL Express" العالمية، في حضور الدكتور عمرو طلعت "وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وعصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، وأحمد الفنجرى مدير شركة DHL Express بمصر.



وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "DHL"، خلال اللقاء عن سعادته بالعمل في الأسواق المصرية منذ عام ١٩٨٠، مؤكدًا أن مصر تمثل مجالًا حيويا لعمل الشركة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل تزايد نصيب التجارة الإلكترونية من إجمالي حجم التجارة حول العالم.



وأشار وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لعمل "DHL" في مصر، لافتا إلى اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الشركة والهيئة القومية للبريد، للتعاون لتسهيل الخدمات التجارة الإلكترونية في إفريقيا من خلال تقديم خدمات جديدة ومبتكرة لتنشيط حركة الشحن السريع من وإلى القارة، وتحويل مصر كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية في أفريقيا.



وأكد رئيس الوزراء، على دعم ومساندة الحكومة لأنشطة واستثمارات "DHL" في مصر، بالإضافة إلى ما يتعلق بخطط تحويل مصر لمركز للتجارة الإلكترونية في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى إعجابه بالمطبوعات الدعائية عن مصر، والتي تستخدمها الشركة على أغلفة مظروفات وطرود الشركة داخل وخارج مصر، والتي تحمل شعار رؤية مصر ٢٠٣٠.

