أخبار مصر | بعد تجربة "يسرا" معه.. ما هو سرطان الدم "اللوكيميا"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تجربة "يسرا" معه.. ما هو سرطان الدم "اللوكيميا"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة يسرا، خلال برنامج "الدنيا علمتني" على قناة mbc، إنها تقوم بعمل تحاليل وفحص طبي شامل سنويًا، للاطمئنان على صحتها، ومنذ 15 عاما قال لها الأطباء إنهم يشكون في إصابتها بسرطان الدم "اللوكيميا" واستمر الأمر 3 أشهر حتى تم التأكد من عدم إصابتها بهذا المرض.

وتقدم "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن سرطان الدم، أو ما يعرف طبيا بـ "اللوكيميا".

ما هو سرطان الدم؟

سرطان الدم هو نوع من سرطانات خلايا الدم والأنسجة التي تنتج خلايا الدم مثل نخاع العظم، ويبدأ هذا النوع من السرطان بالتكون، عادة، في خلايا الدم البيضاء، حيث تتمتع كريات الدم البيضاء بقدرة على صد ومحاربة العدوى والتلوثات المختلفة.

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أنواع سرطان الدم:

سرطان الدم الحاد:

ينمو ويتفاقم بسرعة كبيرة جدًا، وقد يهدد الحياة لدرجة كبيرة، في هذا النوع يبدأ نخاع العظم بإنتاج أعداد كبيرة من خلايا الدم البيضاء غير الناضجة تسمى، والتي تدخل إلى مجرى الدم، وهذه الخلايا غير الناضجة تعمل بسرعة على مزاحمة الخلايا الطبيعية في مجرى الدم ولا تقوم بوظيفتها في محاربة العدوى أو إيقاف النزيف أو منح حدوث فقر الدم، ما يجعل الجسم ضعيفاَ جدًا وغير محصن.

سرطان الدم المزمن:

يتطور ببطء ويتفاقم تدريجيًا، وقد تحتاج الأعراض لفترة طويلة قبل أن تبدأ بالظهور، وفي بعض الأحيان يتم تشخيص سرطان الدم المزمن (من خلال الفحص الروتيني) قبل حتى ظهور أي أعراض، لأن الخلايا السرطانية في هذه الحالة تكون ناضجة لدرجة كافية للقيام بوظائفها مثلها مثل خلايا الدم البيضاء الطبيعية، قبل أن تبدأ بالتفاقم.

أعراض سرطان الدم

1- الحمى أو الارتعاد

2- التعب الدائم، الوهن

3- العدوى المتكررة

4- فقد الشهية أو انخفاض الوزن

5- انتفاخ الغدد اللمفاوية

6- تضخم الكبد أو الطحال

7- سهولة النزف أو ظهور الكدمات

8- ضيق النفس خلال النشاط البدني أو عند صعود الدرجات

9- ظهور نقاط بقع صغيرة حمراء اللون على الجلد

10- فرط التعرق، وخاصة في ساعات الليل

11- أوجاع أو حساسية في العظام

