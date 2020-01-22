شكرا لقرائتكم خبر عن «فاجأهم بدعوات لمعرض الكتاب».. هكذا تفقّد رئيس جامعة الأزهر لجان الامتحانات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، كليات فرعي البنين بمدينة نصر والدراسة، للوقوف على انتظام الأيام الأخيرة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وخلال الجولة، وزّع «المحرصاوي» دعوات مجانية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، وأهداها للموظفين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتابع «المحرصاوي» انتظام لجان الامتحانات بمختلف كليات الفرعين، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل داخل الكنترولات على قدم وساق بهدف الانتهاء من عمليات التصحيح أولًا بأول، إضافة إلى عمليات المراجعة والرصد، حتى يتسنى الانتهاء من عمليات التصحيح، ثم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، فبراير المقبل.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات ويوزع دعوات مجانية دائمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات ويوزع دعوات مجانية دائمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات ويوزع دعوات مجانية دائمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات ويوزع دعوات مجانية دائمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب