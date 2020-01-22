شكرا لقرائتكم خبر عن «اتفاقيات مع أعرق الجامعات الدولية».. تفاصيل تطوير الملفات الأكاديمية بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا، الأربعاء، إن الجامعة تسعى للإرتقاء في كافة التصنيفات العالمية للجامعات، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تعاونية مع أعرق الجامعات الدولية.

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وعن خطة التطوير، وافق المجلس على توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع 5 جامعات وجهات أمريكية وصينية ومصرية، وذلك بجانب اتفاقية التعاون بين جامعة الاسكندرية وجامعة Jiangsu الصينية، ومذكرة تفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية كاليفورنيا بولتكنيك بومونا.

واستعرض الدكتـور أشرف مصطفى، المسؤول عن إعداد ملف التقدم لتصنيف الـQS بجامعة الإسكندرية، البنود التي يتم تقييم الجامعة على أساسها في تصنيف الـQS ونسبة كل بند من تلك البنود، إذ تم التركيز على ضرورة استيفاء الملفات الخاصة بالسمعة الأكاديمية، وكذلك الوظيفية وتم التطرق إلى ضرورة عمل مسح لملتقيات التوظيف الذي يعقد بالكليات من حيث الشركات التي تم دعوتها إليه.

ووافق المجلس على اقتراح كلية التجارة على تغيير مسمى المجلة العلمية للكلية من «مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية» إلى «مجلة الإسكندرية للعلوم الإدارية»، بدءً من يناير 2020 بصورة ورقية مطبوعة، وأخرى إلكترونية، وكذلك إنشاء مجلة على صفحة بوابة بنك المعرفة المصري Ekb.