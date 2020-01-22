«الداخلية» تطلق مبادرة «كلنا واحد» لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة في الغردقة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «كلنا واحد»، لتوفير الأغذية واللحوم بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع قطاع السجون ومديرية أمن البحر الأحمر، داخل المعرض المُقام بنادي الغردقة الرياضي لمدة ١٠ أيام، ضمن احتفالات عيد الشرطة رقم 68. يأتى ذلك في إطار الدور الذي تقوم به كافة أجهزة وزارة الداخلية، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، واستمرارًا لمبادرة «كلنا واحد». مبادرة «كلنا واحد» من وزراة الداخلية مبادرة «كلنا واحد» من وزراة الداخلية مبادرة «كلنا واحد» من وزراة الداخلية مبادرة «كلنا واحد» من وزراة الداخلية مبادرة «كلنا واحد» من وزراة الداخلية

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