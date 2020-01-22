شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوي من صعوبة الجغرافيا والكيمياء في امتحانات الصف الثاني الثانوي بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى طلاب الصف الثاني الثانوي بالمحافظات، الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول، بامتحان مادتي الكيمياء للقسم العلمي، والجغرافيا للقسم الأدبي، وشكا عدد من الطلاب من صعوبة بعض الأسئلة في المادتين.

في القليوبية، شكا عدد من الطلاب من صعوبة الكيمياء، وقالوا إن الامتحان جاء في 30 سؤالا اختيارًا، بالاضافة إلى امتحان الجغرافيا الذي كان طويل جدًا، معربين أن كل أسئلة الامتحان في مستوى الطالب المتفوق، وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن هناك حالات فردية لبعض الطلاب الذين تعذر دخولهم على المنصة عبر أجهزة التابلت، وتم تحرير محاضر إثبات حالة وأدوا الامتحان ورقيًا.

وفي الأقصر، شكا عدد من الطلاب من نموذج امتحان الجغرافيا، والذي جاء أغلب الأسئلة فيه غير متوافقة مع أسئلة الكتاب، فيما أعرب الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء عن ارتياحهم من الأسئلة التي جاءت في مستوى جميع الطلاب.

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واطمأن الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم، على سير الامتحانات الإلكترونية في المدارس الـ32 إلكترونيًا، ومدرسة إسنا الثانوية، والتي يتم فيها الامتحان بنظام الورقي لوجود صيانة بالبنية التحتية بالمدرسة، مؤكدًا عدم وجود أي معوقات أو مشكلات بنظام الامتحان أو الاتصال بمنصة الامتحان.

وأشار إلى أن غرفة عمليات التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى من الطلاب حول المادة أو منصة الامتحان.

وفي الشرقية، قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات لم تتلقى أية شكاوى خاصة بالامتحانات، وأن الطلاب أدوا الامتحانات دون مشاكل، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على التصدي بكل حزم لمحاولات الغش، أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

وفي المنيا، تباينت الآراء بين الطلاب حول صعوبة أسئلة امتحاني الكيمياء أو الجغرافيا، وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم إن 28 ألف و109 طلاب وطالبات انهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول، في فرحة وسعادة. مؤكدا عدم تلقي غرفة العمليات أي شكاوي من الطلاب أو أولياء الأمور.