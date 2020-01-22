شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يتسجيب لـ«الأطباء» ويغيّر مسمى كليات «العلوم الطبية» إلى «الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نقابة الأطباء في بيان صحفي، الأربعاء، إن مجلس الوزراء قرر تغيير مسمي كليات «العلوم الطبية» إلى «العلوم الصحية»، وهو ما طالبت به النقابة طوال سنوات عديدة مضت، كما طالبت النقابة سابقا بتغيير مسمي الفنيين من خريجي هذه الكليات إلى تقني أو فني، بدلا من أخصائي.

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وأضاف بيان النقابة: «بعد سنوات من المواجهة والكفاح من نقابة الأطباء، ورابطة أطباء الكلينيكال باثولوجى، وجموع الأطباء، لتصحيح الأوضاع المغلوطة لاختراق مهنة الطب، عادت الأمور إلى نصابها الصحيح، أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 141 لسنة 2020، بشأن تعديل مسمى كليات العلوم الصحية التي كانت تسمى نفسها كليات العلوم الطبية».

وتابع: «نص على أن يتم تعديل مسمى كلية العلوم الطبية التطبيقية الموجودة في كلا من جامعتى المنوفية وبنى سويف إلى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكان قرار وزير الصحة السابق رقم 93 لسنة 2015، سبب أزمة بين كليات العلوم الصحية التطبيقية ونقابة الأطباء، بعد أن نص على استحداث مجموعة نوعية لوظائف العلوم الصحية تحت مسمى الطبية التطبيقية بجدول وظائف ديوان عام وزارة الصحة، والمستشفيات والمراكز التابعة لها، وتدرج بها وظائف أخصائي مختبرات طبية، أخصائي الاشاعة والتصوير الطبي، واخصائي الأجهزة الحيوية».

وأوضح البيان أن نقابة الأطباء، أرسلت وقتها خطابات إلى الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة بوزارة الصحة عام 2016، توضح أن هناك عدد من الكليات استحدثت تحت اسم العلوم الطبية أو الصحية سواء كانت حكومية أو خاصة، وتكون الدراسة بها 4 سنوات وتخرّج مساعدين في العديد من المجالات الطبية، لكنها لا تخرج أطباء، إذ سمح ذلك للبعض بمخالفة قوانين مزاولة المهن الطبية وانتحلوا صفة أطباء.