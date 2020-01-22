شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة المصريين.. سكان مصر الجديدة بنوا "بيت" لكلاب الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورة لمنزل منمق بناه الأهالى خصيصا للحيوانات، ولكن هذه المرة ليس في فيلا فاخرة لأحد أنواع الكلاب التي تباع بعشرات الآلاف، بل في أحد شوارع مصر الجديدة، حيث بنى أهل الشارع الطيبون البيت للحيوانات الضالة التي لا تجد مأوى من برد الشتاء، وانتشرت الصورة على فيسبوك، الأمر الذى أثار اهتمام رواد مواقع التواصل وانتشرت على نطاق واسع.

توجهنا إلى مكان المنزل بحي مصر الجديدة، فوجدنا الأمر أكثر من مبادرة فردية، بل تجمع وعمل التف حوله أهل المنطقة بالكامل لمد يد الرحمة لتلك الحيوانات الضالة في الشوارع.

تقول إيمان حسن، إحدى سكان المنطقة، إن فكرة المنزل بدأت بعد الأمطار التي شهدتها البلاد الأسابيع الماضية، وبعدها فوجئت بالمنزل موضوع في الشارع، وحاولت أن تسأل عن صاحبه حتى وصلت له، ومن يومها اجتمعت قطط وكلاب الشارع فيه.

يقول إسلام صابر، صاحب المنزل، إنه كان يملكه من الأصل ويربي فيه كلب توفي، وجاءت له فكرة أن يضع المنزل للحيوانات الضالة، وعرض الفكرة على "عم محمود" صاحب أحد المحلات في المنطقة والمعروف عنه الرعاية بحيوانات الشارع، وبالفعل اتفقوا معا على إقامة المنزل.

ويقول "محمود فرج" إنه يطعم الحيوانات في المنطقة منذ فترة طويلة، وأقام المنزل مع إسلام، والمنطقة بالكامل تشاركهم في إطعام الحيوانات الضالة، وأصبح الأمر مبادرة تشترك فيها المنطقة بالكامل.

ستجد في محل عم "محمود" ثلاجة مخصصة لطعام حيوانات الشارع، ويتولى طبخ الطعام لهم يوميا، وهو ما يسعد أهل المنطقة والأطفال الذين يلعبون معهم ويلتقطون الصور معهم.

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