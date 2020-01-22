شكرا لقرائتكم خبر عن "أدوات الإضاءة عبر العصور الإسلامية".. معرض أثرى مؤقت بمناسبة عيد الآثريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش الاحتفالات بعيد الأثريين افتتح بمتحف جاير آندرسون، معرضا أثريا مؤقتا بعنوان "أدوات الإضاءة عبر العصور الإسلامية" وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن المعرض يضم 24 قطعة أثرية من الفنايير والمسارج والمشكاوات من العصر المملوكى والعثمانى وعصر أسرة محمد على.

وأضافت مرفت عزت مدير عام المتحف، أن المعرض يضم أيضا نتاج الورش الحرفية التى تم عقدها بمتحفى جاير أندرسون، والمركبات الملكية بالقلعة.

وفى سياق متصل، افتتح بمتحف سوهاج القومى معرضاً أثرياً بعنوان "حملة المشاعل" يضم قطع أثرية تعرض لأول مرة.

Advertisements

وقال على صديق مدير عام المتحف، إن المعرض يضم 67 قطعة أثرية تعرض لأول مرة للجمهور، من نتاج حفائر البعثات الأثرية العاملة فى المواقع الأثرية بمحافظة سوهاج مثل أبيدوس، أخميم، اتريبس المنشأة، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ثلاثة أشهر، كما تم تكريم عدد من الآثريين الذين أفنوا حياتهم فى خدمة العمل الأثرى والمتاحف.

وأوضح صديق، أن القطع تستعرض تاريخ محافظة سوهاج منذ عصر الدولة القديمة، حتى العصر اليوناني الرومانى، كما يتم أيضا عرض لبعض قطع من النسيج القباطى لتحكي جميعا قصة الحضارة على أرض الحضارات.

وأشار إلى أنه على هامش المعرض ينظم المتحف ورشة تعليمية للأطفال بعنوان الأثرى الصغير، يتم من خلالها تدريب الأطفال على شرح المقتنيات الأثرية الموجودة بالمتحف بطريقة مبسطة لربط الأطفال بالمتاحف والتوعية بأهمية وحضارة بلادهم .