شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثانى الثانوى: امتحان الكيمياء سهل ومباشر واعتمد على الفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلاب الصف الثانى الثانوى العام، أن امتحان الكيمياء جاء سهلا وخاطب الفهم، حيث تضمنت الأسئلة 30 جزئية، موضحين أن بعض الطلبة فى اللجان داخل مدرسة السعيدية انتهوا من الإجابة عن جميع الامتحان فى ربع ساعة فقط، لأن معظم الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد وبالتالى لم تحتاج لكتابة كثيرة.

واستنكر بعض الطلبة المتفوقين ترك الطلاب فى بعض اللجان تغش مع بعضها، مؤكدين أنه رغم أن الامتحان للنجاح فقط ولكن يؤدى لضياع تكافؤ الفرص ويحبط الطالب المتفوق الذى ذاكر واجتهد، قائلين: بعض الأمور تتم بشكل خاطئ فى الامتحانات منذ انطلاقها منها ترك الطلبة تغش داخل اللجان.

كان طلاب الصف الثانى الثانوى بدأ صباح اليوم الأربعاء أداء امتحان مادتى الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية إلكترونيا على التابلت.

وأكدت ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة الامتحان ستكون عبارة عن اختيار من متعدد تقيس الفهم ونواتج التعلم لدى الطلاب، مضيفة أن امتحان الكيمياء ويتكون من 30 سؤالا كما أن امتحان الجغرافيا أيضا يشمل 30 سؤالا، دحيث تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أساس نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير الجارى وتنتهى 23 من نفس الشهر، فيما نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، خلال الأيام الماضية فى عقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى وورقيا لطلاب أولى ثانوى، رغم وجود بعض الشكاوى من صعوبة الأسئلة وتعطل سيستم الامتحان فى بعض المدارس.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الثانوى بدأت فى تسجيل نتائج الامتحانات الورقية للمواد التى أدى فيها طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحان يناير الجارى على صفحة وأيقونة النتائج بالموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفق آلية وضعها قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة يبحث تسجل النتائج فى شيتات على الموقع بكود الطالب، مؤكدة أن نتائج الامتحانات الإلكترونية تعلن على غرار ما تم العام الماضى لطلاب الصف الأول الثانوى العام حيث تظهر إلكترونيا من خلال الكود والرقم القومى للطالب.

وأكدت المصادر أن النتائج ستعلن بشكل إلكتروني، لطلاب الصف الثانى الثانوى الذين أدوا الامتحان على التابلت وستعلن على موقع الوزارة لطلاب أولى ثانوى وفى المدارس على غرار ما يحدث بامتحانات الثانوية العامة حيث تعلن النتائج على موقع الوزارة ثم المدارس.

كان قد أدى 607 آلاف و714 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الفيزياء (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذى يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.



وتضمن امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي 20 سؤالاً جميعهم من نوعية "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التى أقرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أساس نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أى شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان الفيزياء (ورقيًا).