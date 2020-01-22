شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات الجمعية العمومية للمأذونين الشرعيين ببني سويف 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، قرارات الجمعية العمومية للجنة النقابية المهنية للمأذونين الشرعيين ببني سويف، المنعقدة بجلسة 6 يناير 2020.

حيث وافقت الجمعية العمومية، للجنة النقابية للمأذونين الشرعيين ببني سويف، على اعتماد محضر الجمعية العمومية، والموافقة على لائحة النظام الداخلي للجنة، وعلى نشر لائحة النظام الداخلي للجنة بالوقائع المصرية، ولما لم يستجد من اعمال أقفل المحضر على ذلك في ساعته وتاريخه.

نظمت لائحة المأذونين الشرعيين، إجراءات توثيق عقود الزواج، بما يضمن إثبات الحقوق الشرعية لكل من الزوج والزوجة.

واشترطت المادة 33 من اللائحة، على المأذونين الشرعيين بأنه يجب قبل توثيق العقد أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة، فيما يعرف بعقود الزواج المشروطة ومنها:

1- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

2- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.

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3- الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابي من الزوجة.

4- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها.

5- الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها.

وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعا وقانونا ولا يمس حقوق الغير.

وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالا، في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج.