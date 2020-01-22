شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى ووفد البنك الدولى يبحثان التوافق مع بنود اتفاق تسهيل التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى بوزارة الزراعة ، اجتماعا مع وفد من البنك الدولى، بحضور المهندس محمد مجدى المشرف على وحدة صحة النبات بالحجر الزراعى وحسام ضياء ممثل البنك الدولى بمصر. وذلك فى إطار الزيارة الحالية للوفد لمصر بهدف تقييم احتياجات الجانب المصرى فى إطار الفئة ج للتوافق مع بنود اتفاق تسهيل التجارة TradeFacilitationAgreement

وعرض الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر على وفد البنك الدولى رؤية تطوير منظومة الرقابة الحجرية على الصادرات والوارد أهم التحديات التى تواجه هذا القطاع الرقابى الهام كما أجاب على كافة تساؤلات أعضاء بعثة البنك الدولى بشأن مدى التزام الحجر بتطبيق بنود اتفاق تسهيل التجارة والإجراءات الخاصة بالربط مع مصلحة الجمارك.

وقال رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إنه تم خلال الاجتماع استعراض آليات تنسيق العمل مع هيئة سلامة الغذاء المصرية بما يضمن تطبيق المعايير الدولية المعنية بالرقابة على المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها إلى الخارج.

Advertisements

وأضاف رئيس الحجر الزراعى أنه فى حال اعتماد احتياجات الحجر الزراعى سيتم دعم مصر بمعامل للتشخيص الحجرى بالموانئ الرئيسية وكذلك تغطية الاحتياجات التدريبية فى مجالات الفحص الحجرى وتقييم المخاطر فضلا على دعم البنية التحتية المعلوماتية.

فيما قال تقرير الحجر الزراعى، أنه يتم حاليا التوسع فى العديد من الأسواق العالمية أمام الصادرات الزراعية المصرية ، مضيفا أنه يتم تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، وإجراءات صارمة ضد اى من الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.