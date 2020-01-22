شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اللغات الشرقية بآداب القاهرة يلغى أسئلة من الامتحان بسبب صعوبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى طلاب الفرقة الثانية من قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة القاهرة منذ قليل امتحان مادة تاريخ الترك فى آسيا الوسطى، وهو آخر امتحان دراسى بالفصل الدراسى الأول، واشتكى عدد من الطلاب عقب الخروج من الامتحان من صعوبة المادة.

وقال عدد من الطلاب فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن امتحان مادة تاريخ الترك فى آسيا الوسطى، اتسم بالصعوبة كونه طويلا ويحتاج إلى وقت مضاعف، إلى أن تدخلت دكتورة المادة ومرت على اللجان وألغت عددا من الأسئلة الواردة بالورقة الامتحانية مع توزيع الدرجات المخصصة للاسئلة التى تم الغاؤها على باقى الامتحان.

وفى سياق متصل، رصد ”الخليج 365” خطأ لغوى وارد بالسؤال الأول من امتحان مادة تاريخ الترك فى ٱسيا الوسطى وتحديدا بالنقطة الخامسة من السؤال، حيث جاء بالورقة الامتحانية "فقدت اللفة العربية مكانتها فى عهد الدولة الطاهرية" بدلا من كتابتها فقدت اللغة العربية مكانتها فى عهد الدولة الطاهرية.

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وتنوعت الأسئلة بامتحان مادة تاريخ الترك فى آسيا الوسطى ما بين أسئلة صح وغلط وأسئلة مقالية.

ومن المقرر أن تنهى جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى الكليات المختلفة بالجامعة غدا الخميس على أن تنطلق إجازة الفصل الدراسى الأول من يوم الجمعة الموافق 24 يناير الجارى.

وعلى جانب آخر، يعقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الجامعة مع عمداء الكليات بالجامعة للتشاور حول القضايا المختلفة ومتابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الأول وإلى أين وصل تصحيح المواد الدراسية تمهيدا لإعلان النتائج، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الهامة التى تخص مختلف الكليات.