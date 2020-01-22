شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الكونجرس الأمريكي يزور شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في المجالات المختلفة والمساعي المشتركة لدعم السلام والتنمية والتصدي للتحديات الراهنة، زار 6 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي محافظة شمال سيناء.

وشمل برنامج الزيارة لقاء محافظ شمال سيناء وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العريش في مجال التنمية الاقتصادية وزيارة محطة تحلية المياه الجارى إنشاؤها في العريش.

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جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء.

وأشاد أعضاء الوفد الأمريكي بأهمية علاقات التعاون التي تربط مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين على كل الأصعدة في ظل ما تبذله مصر من جهود في مواجهة الإرهاب والإشادة بجهود القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء فضلاً عن توفير كل المتطلبات المعيشية لأهالى شمال سيناء.

تأتي الزيارة في ضوء تدعيم العلاقات المصرية الأمريكية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.