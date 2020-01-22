شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوافق على صرف وتمويل 37.2 مليون جنيه للمشروع القومي لإحياء البتلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اعتماد مبلغ 37،235،000 عدد 243 مستفيدا بإجمالي 3062 رأس ماشية.

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وقال «القصير»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الراغب في الاستفادة من المشروع يتقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري والمنتشرة على مستوى الجمهورية ومحافظاتها ومراكزها، حيث تتشكل لجنة معاينة ثلاثية تضم ممثلا عن كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والبنك الزراعي المصري) لمعاينة المكان أو الحظيرة المزمع تربية وتسمين الحيوانات فيها والتأكد من صلاحيتها للتربية والتسمين.

من جانبه، أشار المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى أن «قرارات وزارة الزراعة بمنع ذبح (البتلو) العجول البقرى والجاموس قبل وزن 400 كجم، تسهم في زيادة ثرواتنا الحيوانية وتحافظ عليها، وتقلل من الاستيراد وأنه بمجرد الموافقة على التمويل يتم تسجيل وترقيم وتحصين الحيوانات والتأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية».

بدوره، لفت الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أنه يتم تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية (متابعة مركزية) أو تتم المتابعات المحلية من خلال مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطرى وإداراتهما في المحافظات، وأن الغرض الأساسى من لجان المتابعات هو دراسة أي مشكلة على أرض الواقع، وطرح الحلول العلمية والعملية المناسبة والفورية، وأنه يتم إقراض مبلغ عشرة آلاف جنيه لشراء كل رأس من الحيوانات، وخمسة آلاف جنيه لتغذيتها.