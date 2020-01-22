شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. وفد روسي يتفقد إجراءات التأمين بمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل خبراء الأمن والتفتيش والطيران الروس لليوم الثالث، تفقد إجراءات التأمين بمطار الغردقة الدولي، ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للرحلات المباشرة والشارتر. ويستمر عمل لجنة التفتيش والأمن حتى ٢٤ يناير الجاري، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين، وعرض نتائج التقرير الروسي على الرئيس فلاديمير بوتين. وقالت مصادر باللجنة إنه من المتوقع أن تكون هذه الزيارة هي الأخيرة قبل استئناف الرحلات الجوية خلال الأشهر المقبلة.

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