شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث دراسة علمية: الذرة له قيمة غذائية في صناعة الخبز و10 فوائد أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت دراسة علمية أصدرها معهد بحوث المحاصيل الحقلية بالاستفادة من دقيق الذرة الشامية في صناعة رغيف خبز، سواء منفردا أو مخلوطا مع دقيق القمح للحد من استيراد القمح من الخارج وتوفير العملات الصعبة، موضحة أن حبوب الذرة الشامية تعتبر غذاءً متكاملا للإنسان، وذلك لاحتوائه على نسب منخفضة من الأحماض الأمينية الرئيسية وهي الليسين والتربتوفان.

وأوضحت الدراسة- حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، انه يمكن الاستفادة من صناعة رغيف الخبز من دقيق الذرة منفردا كما هو الحال في بعض دول أمريكا اللاتينية والدول الأفريقية أو مخلوطا مع دقيق القمح كما في الريف المصرى، بالإضافة إلى 10 فوائد تصنيعية آخري.

وشددت الدراسة على أهمية الذرة الشامية في صناعة المخبوزات، مثل (الفطائر والبسكويت) والحلويات، فضلا عن استخدام دقيق الذرة في إعداد بعض الوجبات الخفيفة Snacks مثل رقائق الذرة Corn Flakes.

وأشارت دراسة معهد بحوث المحاصيل إلى أن الاستخدامات الصناعية للذرة الرفيعة تتنوع بعدد المنتجات والأطعمة وخاصة في الدول الصناعية التي يدخل الذرة كمكون فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة يصل إلى أكثر من 1000 نوعا منها استخراج الزيت من جنين الحبوب، حيث يوجد 96% تقريبا من زيت حبوب الذرة بالجنين.

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وأوضحت الدراسة أن تحديد كمية الزيت الناتجة من جنين حبوب الذرة تتوقف على عنصرين مهمين، هما حجم الجنين ونسبة الزيت في الجنين، ويعتبر زيت الذرة من الزيوت الصحية من الناحية الغذائية نظرا لاحتوائه على نسب عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة.

ولفتت الدراسة إلى أن إنتاج مصر من زيت الذرة يتراوح ما بين 20-25 ألف طن سنويا، بينما إجمالي إنتاج الزيوت النباتية مجتمعة يتراوح ما بين 70-90 ألف طن سنويا، بينما يتجاوز الاستهلاك المحلي 1،5 مليون طن سنويا وقد نتج عن ذلك وجود فجوة زيتية كبيرة بلغت 95% تحتاج لحلول جذرية غير تقليدية. لذلك يجب أن تركز السياسة الزراعية للدولة على تشجيع زراعة المحاصيل الزيتية.

وأشارت الدراسة إلى أنه يستخرج النشا أساسا من اندوسبرم حبوب الذرة الشامية، ويصنع من النشا مركبات عديدة تدخل في كثير من الصناعات الهامة، فضلا عن إنتاج وقــود الإيثانول الحيوي. ويتم تصنيعه من خلال عمليات تصنيعية متعددة المراحل. وبالإضافة إلى ذلك تستخدم مخلفات تخمر الحبوب إثناء إنتاج الإيثانول في إنتاج أعلاف للإنتاج الحيواني تتميز بارتفاع محتواها من البروتين.

ووفقا للدراسة يتم استخدام الإيثانول مخلوطا مع البنزين بنسبة من 10-20% إيثانول لإنتاج وقود المحركات المسمى البنزين الكحولي. وهذا الخليط هو الشائع الاستخدام في أمريكا والدول الأوروبية وبعض الدول الأخرى. إلا أنه يمكن استخدام الإيثانول منفردا كوقود للسيارات كما في البرازيل.

وأوضحت الدراسة أن نواتج استخراج الزيت من الحبوب تستخدم في صناعة علف الكسب، وهو غني في قيمته الغذائية نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين مقارنة ببعض الأعلاف الأخرى، واستخراج سكر الذرة الدكستروز والعسل الأسود والمولاس، واستخراج الكحول والذي يدخل في صناعة المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية والعطور ويدخل الدكسترين المستخلص من الحبوب وكذلك زيت الذرة في صناعة أنواع معينة من الصابون.

كما تستخدم بعض مستخلصات حبوب الذرة في صناعة الأحبار والصبغات والبويات، وصناعة بعض المركبات المستخلصة من الحبوب في صناعة المستحضرات الطبية كما يدخل زيت الذرة في صناعة المبيدات الحشرية الزيتية ويستخدم نشا الذرة في صناعة المنسوجات، وصناعة السمن النباتي والزبدة النباتية كما يدخل في كثير من الصناعات الغذائية كالمايونيز وصوص المكرونة وخلافه، وتستخدم حبوب الذرة الشمعية في صناعة المواد اللاصقة.