شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: صرف 37.5 مليون جنيه لمشروع إحياء "البتلو" لـ 3062 رأسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد مبلغ 37,235,000 لعدد 243 مستفيدا بأجمالي عدد رؤوس ماشية3062 رأسا.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الراغب فى الاستفادة من المشروع القومى لأحياء " البتلو" يتقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى والمنتشرين على مستوى الجمهورية وحافظاتها ومراكزها، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة معاينة ثلاثية تضم ممثلا عن كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والبنك الزراعى المصرى) لمعاينة المكان او الحظيرة المزمع تربية وتسمين الحيوانات فيها والتأكد من صلاحيتها للتربية والتسمين.

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ومن ناحيته أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن قرارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمنع ذبح (البتلو) العجول البقرى والجاموسى قبل وزن 400 كجم، تسهم فى زيادة ثرواتنا الحيوانية وتحافظ عليها، وتقلل من الاستيراد، موضحا أنه بمجرد الموافقة على التمويل يتم تسجيل وترقيم وتحصين الحيوانات والتأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، من قبل اللجان المشكلة من الخدمات البيطرية، وقطاع الثروة الحيوانية، والبنك الزراعى.

ومن ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يتم تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية (متابعة مركزية) أو تتم المتابعات المحلية من خلال مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطرى واداراتهما فى محافظات الجمهورية، مضيفا أن الغرض الأساسي من لجان المتابعات هو دراسة أى مشكلة على أرض الواقع، وطرح الحلول العلمية والعملية المناسبة والفورية وانه يتم إقراض مبلغ عشرة ألاف جنيه لشراء كل رأس من الحيوانات، وخمسة ألاف جنيهاً لتغذيتها.