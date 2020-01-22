طالب بجامعة حلوان يفوز بذهبية سباق بطولة الجمهورية لألعاب القوى الحركية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الطالب أحمد محمد محمود الطالب بكلية التعليم الصناعى بجامعة حلوان فى بطولة الجمهورية عمومي لألعاب القوى الحركية وحصل علي "المركز الأول" والميدالية الذهبية فى سباق 800 م فئة طبية T44 وذلك بعد خوض البطولة التى نظمتها اللجنة البارالمبية المصرية. وحصل طالب جامعة حلوان على ذهبية بطولة الجمهورية لألعاب القوي للاعاقات الحركية والتي أقيمت على ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي خلال الفترة من 16 : 19 يناير 2020. وتأتي أهمية هذه البطولة من كونها نواة لإكتشاف المواهب وزيادة قاعدة ممارسي رياضة ألعاب القوى، وتشجيع اللاعبين من الشباب ونشر رياضة ألعاب القوى. Advertisements جدير بالذكر ان جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، تولي اهتماما كبيرا بالطلاب أصحاب الهمم ولاتألوا جهدا من أجل توفير الدعم المادي والمعنوي لاظهار قدراتهم وتحفيزهم على ممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة واستغلال طاقاتهم بصورة إيجابية. تنظم الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان احتفالية لتكريم المتميزين فى النشر الدولى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتقام فعاليات الحفل بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعى. وتتضمن الاحتفالية تكريم أكثر 5 كليات قامت بالنشر العلمى الدولى لعام 2018، وأكثر 5 أقسام و5 باحثين قاموا أيضاً بالنشر العلمي الدولي لعام 2018 على مستوى الجامعة، ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية السادة عمداء الكليات ووكلاء الدراسات العليا وبعض الشخصيات العامة والباحثين.

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