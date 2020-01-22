شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف مرتبات 300 عامل الأحد المقبل بعد التفاوض مع شركتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالجيزة مع مسئولى شركة إيجيبت بالمنطقة الصناعة الرابعة بمحافظة الجيزة، حيث انتقل مدير المديرية لمقر المنشأة وتفاوض مع إدارة الشركة لصرف المرتبات المتأخرة لـ 300 عامل ، وأصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهاته لمدير المديرية محمد عيسي، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانوني.

وتلقت الوزارة من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد بالتفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، بالاتفاق مع إدارة الشركة والعمال على صرف راتب شهر ديسمبر 2019 الأحد المقبل 26 يناير 2020، وقد تم إعطاء العاملين بالشركة إجازة حتي صرف المرتب.

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وقدم الوزير الشكر لطرفى العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودى.

وفى سياق آخر ، وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوي العاملة في 27 محافظة بضرورة استيفاء جميع المنشآت التي بها 20 عاملا فأكثر لنسبة الـ5% الخاصة بأصحاب الهمم، تطبيقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال الوزير إنه في هذا الإطار وفرت مديرية القوي العاملة بسوهاج47 فرصة عمل جديدة لهذه الفئة بالقطاع الخاص، وأنه على الرغبين من أصحاب الهمم شغل هذه الفرص التقدم للمديرية للترشيح عليها، مشيرا إلى أن المرتبات تبدأ من 2000 جنيه.