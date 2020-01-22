شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تكرم المتميزين فى النشر الدولى بالكليات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان احتفالية لتكريم المتميزين فى النشر الدولى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتقام فعاليات الحفل فى تمام الساعة 11 صباح اليوم الأربعاء بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسنى بالحرم الجامعى.

وتتضمن الاحتفالية تكريم أكثر من 5 كليات قامت بالنشر العلمى الدولى لعام 2018، وأكثر 5 أقسام و5 باحثين قاموا أيضاً بالنشر العلمى الدولى لعام 2018 على مستوى الجامعة، ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية السادة عمداء الكليات ووكلاء الدراسات العليا وبعض الشخصيات العامة والباحثين.

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على جانب آخر شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى بهدف تقديم مجموعة من الدورات التدريبية لتنمية القدرات والمهارات الفنية لدى الطلاب والخريجين والمؤهلين والدارسين للتعليم الفنى وحديثى التخرج، فى إطار مبادرة "صنايعية مصر" التى أطلقتها القيادة السياسية، وفى ظل مشاركة جامعة حلوان بالمبادرة انطلاقًا من دور الجامعة الاجتماعى والوطنى والتنموى لإتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهنى للصنايعية فى مصر.

وشاركت كلية التعليم الصناعى تحت إشراف الدكتور عبد الله جلال عميد الكلية، وكلية الاقتصاد المنزلى تحت إشراف الدكتور خالد القاضى عميد الكلية، وكلية السياحة والفنادق تحت إشراف الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، وكلية الفنون التطبيقية تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية بالتدريب فى مجالات متعددة خلال المبادرة منها مجالات الفندقة، والملابس الجاهزة ومجال الخدمات الهندسية، حيث يتراوح أعمار المتدربين ما بين 15 : 30 عاما، وذلك حرصا على تدريبهم وتأهيل الشباب المصرى بشكل جيد، وإكسابهم المهارات والخبرات العملية، لتعلم مهنة حرفية توفر لهم الحياة الكريمة، حيث يتم التنسيق مع العديد من المصانع والشركات وأصحاب سوق العمل لإقامة ملتقى توظيف من شأنه أن يمنح فرص التوظيف للمتدربين بعد إعدادهم.