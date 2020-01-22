شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثانى الثانوى يبدأون امتحان الكيمياء والجغرافيا إلكترونيا وورقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، قبل قليل، طلاب الصف الثانى الثانوى العام أداء امتحان مادتى الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية إلكترونيا وورقيا، ضمن امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أسئلة الامتحان ستكون عبارة عن اختيار من متعدد تقيس الفهم ونواتج التعلم لدى الطلاب، مضيفة أن امتحان الكيمياء ويتكون من 30 سؤالا كما أن امتحان الجغرافيا أيضا يشمل 30 سؤالا، حيث تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التى أقرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أساس نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير الجارى وتنتهى 23 من نفس الشهر، فيما نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، خلال الأيام الماضية فى عقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى وورقيا لطلاب أولى ثانوى، رغم وجود بعض الشكاوى من صعوبة الأسئلة وتعطل سيستم الامتحان فى بعض المدارس.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الثانوى بدأت فى تسجيل نتائج الامتحانات الورقية للمواد التى أدى فيها طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحان يناير الجارى على صفحة وأيقونة النتائج بالموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفق آلية وضعها قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة يبحث تسجل النتائج فى شيتات على الموقع بكود الطالب، مؤكدة أن نتائج الامتحانات الإلكترونية تعلن على غرار ما تم العام الماضى لطلاب الصف الأول الثانوى العام حيث تظهر إلكترونيا من خلال الكود والرقم القومى للطالب.

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وأكدت المصادر أن النتائج ستعلن بشكل إلكترونى، لطلاب الصف الثانى الثانوى الذين أدوا الامتحان على التابلت وستعلن على موقع الوزارة لطلاب أولى ثانوى وفى المدارس على غرار ما يحدث بامتحانات الثانوية العامة حيث تعلن النتائج على موقع الوزارة ثم المدارس.

وكان قد أدى 607 ألف و714 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الفيزياء (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتضمن امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي 20 سؤالاً جميعهم من نوعية "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان الفيزياء (ورقيًا).