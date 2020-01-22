شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذي لشركة DHL Express العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - -مدبولى يؤكد دعم ومساندة الحكومة لأنشطة واستثمارات DHL فى مصر لا سيما ما يتعلق بخطط تحويل مصر لمركز للتجارة الإلكترونية فى أفريقيا والشرق الأوسط -جون بيرسين: مصر تمثل مجالاً حيويا لعمل الشركة فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لا سيما فى ظل تزايد نصيب التجارة الإلكترونية التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، جون بيرسين، الرئيس التنفيذي لشركة DHL Express العالمية ، وحضر المقابلة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، وأحمد الفنجرى، مدير الشركة بمصر.

وخلال اللقاء أعرب الرئيس التنفيذي لشركة DHL عن سعادتهم بالتواجد والعمل فى مصر منذ عام ١٩٨٠، مؤكداً أن مصر تمثل مجالاً حيويا لعمل الشركة فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لا سيما فى ظل تزايد نصيب التجارة الإلكترونية من إجمالى حجم التجارة حول العالم.

وأضاف أن الشركة تتحدث بشكل إيجابي جداً عن مناخ الاستثمار وأداء الأعمال فى مصر مع كل الشركاء والشركات الراغبة فى الاستثمار فى السوق المصرى.

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من جانبه أشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لعمل DHL فى مصر، منوهًا إلى اتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين الشركة والهيئة القومية للبريد، للتعاون في تسهيل خدمات التجارة الإلكترونية في إفريقيا من خلال تقديم خدمات جديدة ومبتكرة لتنشيط حركة الشحن السريع من وإلى القارة، وتحويل مصر كمركز إقليمى للتجارة الإلكترونية فى أفريقيا.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء على دعم ومساندة الحكومة لأنشطة واستثمارات DHL فى مصر، لا سيما ما يتعلق بخطط تحويل مصر لمركز للتجارة الإلكترونية فى أفريقيا والشرق الأوسط.

كما أبدى مدبولي إعجابه بالمطبوعات الدعائية عن مصر، والتى تستخدمها الشركة على أغلفة مظروفات وطرود الشركة داخل وخارج مصر، والتى تحمل شعار رؤية مصر ٢٠٣٠.