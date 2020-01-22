شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب سويسرى بمطار القاهرة بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى ، اليوم الأربعاء ، برئاسة عصام محمدين مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة الأمن الجمركى برئاسة ، فكيه حامد من ضبط محاولة تهريب تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من مخدر الحشيش والأفيون الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، بأن أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 772 القادمة من سويسرا ، اشتبه ياسر عبدالمنعم رئيس قسم الأمن الجمركى ، وميلاد رسمى رئيس قسم تفتيش الركاب، فى راكب سويسرى من أصل مصرى يحمل 2 حقيبة كبيرة وحقيبة متوسطة وحقيبة أخرى ،وبسؤاله عما اذا كان معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية او ممنوعة أجاب بالنفى .

وبالعرض على مجدى فريد مدير الجمرك قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة الأستاذ أحمد عثمان مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه .

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وبالعرض على عصام محمدين مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من ، ياسر عبد المنعم رئيس قسم الأمن الجمركى، و أحمد بدر مأمور الجمرك ،وحسن عبد اللطيف مدير الحركة فتبين وجود 88 شريط ترمادول و 94 جراما من مخدر الحشيش و3 جرام من مخدر الأفيون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه

وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود 10 سجائر محشوة بمخدر الحشيش.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 9 لسنة 2020.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، وعلوى الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب.