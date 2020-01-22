فيديو معلوماتى.. نصائح المترو للركاب حفاظا على سلامتهم وتجنب الغرامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة المترو مجموعة من النصائح والإرشادات للركاب لتسهيل حركتهم أثناء استقلال خطوط المترو، للمحافظة على سلامتهم وتحقيق الانضباط فى قطارات ومحطات المرفق، وتجنب التعرض للغرامة. نرصد كل ما تريد معرفته عن إرشادات ونصائح المترو للركاب خلال التقرير التالى: • - استخدم التذكرة أو الكارت الذكى للعبور من بوابات التذاكر • - اذهب لمسئول بوابات التذاكر عند حدوث خلل فى وسيلة العبور • - قف خلف الخط الأصفر أثناء انتظار القطار على الرصيف Advertisements • - انتظر نزول الركاب من القطار ثم ابدأ فى الصعود • - ابتعد عن الأبواب بعد صعود القطار • - اتبع اللوحات الإرشادية واهتم بسماع إشعارات وتنبيهات الإذاعة الداخلية • - ساعد كبار السن والنساء والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة واسمح لهم بالمرور أولا • - اعطِ كبار السن والنساء وذوو الاحتياجات أولوية الجلوس • - حافظ على نظافة المحطات والقطارات والقِ المهملات بصناديق القمامة • - بلغ المسئولين بالمحطة حال اشتباهك فى أى شىء مريب بالمحطة أو القطار • - استخدم معدات السلامة والطوارئ من طفايات الحريق أو بلوف الطوارئ بالقطار فى الطوارئ فقط • - امسك الدرابزين وقف على السلم فى اتجاه الصعود أو النزول ‪ ‬أثناء استخدام السلم الكهربائى

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