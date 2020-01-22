وفد من الكونجرس الأمريكى يزور شمال سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن وفدا من الكونجرس الأمريكى قام بزيارة إلى شمال سيناء.
وأضاف خلال بيان رسمى، أنه فى إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى المجالات المختلفة والمساعى المشتركة لدعم السلام والتنمية والتصدى للتحديات الراهنة قام عدد (6) من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديموقراطى بزيارة محافظة شمال سيناء وقد شمل برنامج الزيارة لقاء السيد محافظ شمال سيناء وتفقد بعض المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العريش فى مجال التنمية الإقتصادية وزيارة محطة تحلية المياه الجارى إنشاؤها فى العريش .
وأشاد أعضاء الوفد الأمريكى بأهمية علاقات التعاون التى تربط مصر والولايات المتحدة فى جميع المجالات مؤكدين على أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة الأصعدة فى ظل ما تبذله مصر من جهود فى مواجهة الإرهاب والإشادة بجهود القوات المسلحة فى تحقيق الأمن والإستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء فضلاً عن توفير كافة المتطلبات المعيشية لأهالى شمال سيناء .
تأتى الزيارة فى ضوء تدعيم العلاقات المصرية الأمريكية والتعاون المشترك بين البلدين فى المجالات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار .
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