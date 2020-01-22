شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الكونجرس الأمريكى يزور شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن وفدا من الكونجرس الأمريكى قام بزيارة إلى شمال سيناء.

وأضاف خلال بيان رسمى، أنه فى إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى المجالات المختلفة والمساعى المشتركة لدعم السلام والتنمية والتصدى للتحديات الراهنة قام عدد (6) من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديموقراطى بزيارة محافظة شمال سيناء وقد شمل برنامج الزيارة لقاء السيد محافظ شمال سيناء وتفقد بعض المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العريش فى مجال التنمية الإقتصادية وزيارة محطة تحلية المياه الجارى إنشاؤها فى العريش .

Advertisements