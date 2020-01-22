الأرصاد: أمطار على القاهرة اليوم وانخفاض الحرارة 3 درجات عن المعدل الطبيعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الارصاد الجوية ، استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والمتقطعة على القاهرة والوجه البحرى ، وتكون متوسطة على السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ، مشيرًا إلى أن الأجواء أقل من المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام بـ 3 درجات مئوية ، ليصبح الطقس بارد خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال فترات الليل.
وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، فى مداخلة تليفزيونية اليوم الأربعاء، إن نشط الرياح يزيد من شعورنا بانخفاض درجة الحرارة ، فضلا عن اضطراب فى الملاحة البحرية.
فى غضون ذلك، توقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الأربعاء، أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮقة ﻣﻦ ﺳﻼﺳﻞ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺤﺮ اأﺣﻤﺮ وﺳﻴﻨﺎء واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إلى اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﺷﺒﻮرة ﻣﺎﺋﻴﻪ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، واﻟﻄﻘﺲ ﺑﺎرد ﺷﻤﺎﻻ ﻣﻌﺘﺪل ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ وﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎك.
وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب غرباً، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 15
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 15
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 15
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 16
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 16
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 15
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 15
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 15
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 15
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 15
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 16
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 16
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