شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: إنشاء نفق وكبارى جديدة بطريق الفيوم والواحات والدائرى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى إنه سيتم إنشاء العديد من الطرق والكبارى الجديدة فى الجيزة، ومنها سيتم إنشاء طريقين جديدين بطريق الواحات الصحراوى فى تقاطعه مع طريق الفيوم الصحراوى، حتى المنطقة الصناعية لمدينة السادس من أكتوبر، كما سيتم ربط طريق الواحات بالطريق الدائرى عن طريق إنشاء 2 كوبرى علوى فى اتجاهين لربط القادم من أكتوبر والفيوم بالطريق الدائرى للحد من الصعوبات التى كانوا يواجهونها خلال الفترة الماضية لعدم وجود أى ربط بين الطريق الصحراوى والدائرى.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم إنشاء كوبرى مشاة أمام قرية الفردوس بمدينة دريم نظرا لوجود كثافات سكانية بالمكان مع عمل روتيرن علوى فى الاتجاهين أمام المدينة بدلا من الروتيرن الحالى، للقادم من أكتوبر إلى الطريق الدائرى الذى كان يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية أمام المدينة كما سوف يتم إنشاء كوبرى مشاة آخر بمحيط سوق الجملة لمواجهة الكثافات السكنية المتواجدة بالمنطقة نظرا لأنها منطقة تجارية.

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أوضح المصدر، أنه سيتم إنشاء نفق للسيارات من وصلة المريوطية، وحتى طريق الفيوم لتنظيم حركة السيارات بالمكان مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لحين الانتهاء التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ويهدف إنشاء نفق السيارات لإحداث أكبر قدر من السيولة المرورية بالطريق المؤدى للمنطقة ومنع حدوث أى اختناقات مرورية للسيارات، كما كانت تحدث من قبل فى ظل تواجد الخدمات المرورية بالطريق ووضع العلامات الإرشادية اللازمة لحين انتهاء الأعمال.

ولفت المصدر ، أنه البدء فى الاعداد لأنشاء نفق طريق الفيوم بميدان الرماية تمهيدا لجعل مسطحه بميدان الرماية للمشاة فقط وربط المتحف الكبير بمنطقة الاهرامات مباشرة وازالة نادى الرماية ويمتد من ميدان الرمايه حتى مدخل مساكن الضباط وهى مسافه حوالى 1200 متر والتي سوف يتم منع السير فيها بالإضافة الى إنشاء الممشى السياحى من خلال اتوبيسات كهربائية ويتم تنفيذه بطول 2 كم يبدأ من المنطقة الأثرية مروراً بطريق الفيوم ثم نادى الرماية وسيكون الدخول الرئيسى للهرم سيكون من خلال طريق الفيوم الجديد وليس من خلال طريق مينا هاوس.