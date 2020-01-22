شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المدارس الثانوية بدأت تسجيل نتائج امتحان يناير على موقع الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الثانوى بدأت فى تسجيل نتائج الامتحانات الورقية للمواد التى أدى فيها طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحان يناير الجارى على صفحة وأيقونة النتائج بالموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفق آلية وضعها قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة يبحث تسجل النتائج فى شيتات على الموقع بكود الطالب، مؤكدة أن نتائج الامتحانات الإلكترونية تعلن على غرار ما تم العام الماضى لطلاب الصف الأول الثانوى العام حيث تظهر إلكترونيا من خلال الكود والرقم القومى للطالب.

وأكدت المصادر أن النتائج ستعلن بشكل إلكتروني، لطلاب الصف الثانى الثانوى الذين أدوا الامتحان على التابلت وستعلن على موقع الوزارة لطلاب أولى ثانوى وفى المدارس على غرار ما يحدث بامتحانات الثانوية العامة حيث تعلن النتائج على موقع الوزارة ثم المدارس.

وكان قد أدى 607 ألف و714 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، أمس الثلاثاء، امتحان مادة الفيزياء (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين. وتضمن امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي 20 سؤالاً جميعهم من نوعية "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book). Advertisements وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان الفيزياء (ورقيًا). ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان التاريخ يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 في الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير الجارى وتنتهى 23 من نفس الشهر، فيما نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، خلال الأيام الماضية فى عقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى وورقيا لطلاب أولى ثانوى، رغم وجود بعض الشكاوى من صعوبة الأسئلة وتعطل سيستم الامتحان فى بعض المدارس.







