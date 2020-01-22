شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحجر الزراعي يلتقي وفدًا من «البنك الدولي» للتوافق مع بنود اتفاق تسهيل التجارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرى إجتماعا مع وفد من البنك الدولي، بحضور المهندس محمد مجدي المشرف على وحدة صحة النبات بالحجر الزراعي وحسام ضياء ممثل البنك الدولي بمصر. وذلك في إطار الزيارة الحالية للوفد لمصر بهدف تقييم احتياجات الجانب المصري في إطار الفئة ج للتوافق مع بنود اتفاق تسهيل التجارة «Trade Facilitation Agreement TFA».

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وعرض الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر على وفد البنك الدولي رؤية تطوير منظومة الرقابة الحجرية على الصادرات والوارد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الرقابي الهام كما أجاب على كافة تساؤلات أعضاء بعثة البنك الدولي بشأن مدى التزام الحجر بتطبيق بنود اتفاق تسهيل التجارة والإجراءات الخاصة بالربط مع مصلحة الجمارك.

وقال «العطار»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إنه تم خلال الاجتماع استعراض آليات تنسيق العمل مع هيئة سلامة الغذاء المصرية بما يضمن تطبيق المعايير الدولية المعنية بالرقابة على المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها إلى الخارج.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي أنه في حال اعتماد احتياجات الحجر الزراعي سيتم دعم مصر بمعامل للتشخيص الحجري بالموانئ الرئيسية وكذلك تغطية الاحتياجات التدريبية في مجالات الفحص الحجري وتقييم المخاطر فضلا على دعم البنية التحتية المعلوماتية.