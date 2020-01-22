شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لمرض خالد النبوي وتطورات حالته الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض الفنان خالد النبوي لأزمة صحية أمس الثلاثاء، نقل على إثرها إلى مستشفى قصر العيني، ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشي في حسابها على« فيس بوك» صورة تجمعها بخالد النبوي، وعلقت عليها قائلة: «والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا». وأضافت: «زوجته مني المغربي قالت انه تعب قوي ونقلوه المستشفي..خالد حبيب الملايين وانا منهم..الف سلامة الابن الحبيب».

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من جانبه أعلن ياسر حارب، منتج مسلسل «ممالك النار»، أنه تحدث مع زوجة «خالد النبوي الذي يرقد بالمستشفى إثر أزمة قلبية للاطمئنان على صحته». وكتب «حارب»، في حسابه على «تويتر»: «حالته الحمد لله مستقرة.. ادعوا له بالشفاء العاجل.. ربّنا لطيف وخالد قوي».

وقال الدكتور فؤاد زامل، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن الفنان خالد النبوي، وصل ظهر اليوم الثلاثاء إلى المستشفى، مصابًا بأزمة قلبية.

وأضاف «زامل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على فضائية «إم بي سي مصر» «النبوي خضع لعملية قسطرة تم خلالها تركيب دعامة»، مؤكدًا أن من أجرى العملية لـ«النبوي» هو الدكتور هشام صلاح.

وأوضح «زامل» أن حالة «النبوي» مستقرة حاليًا، وأنه يتواجد حاليًا في العناية المركزة تحت الملاحظة، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال 48 ساعة بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وكانت آخر أعمال الفنان خالد النبوي الدرامية هو مسلسل «ممالك النار»، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، العمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر. كما يشارك خالد النبوي، مع حنان مطاوع ودرة وأحمد الفيشاوي، في بطولة فيلم «يوم وليلة» الذي يعرض حاليًا في دور العرض.