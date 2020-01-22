شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الجناح المصرى بمعرض الفيتور السياحى بأسبانيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك قطاع السياحة بشقيه الرسمى والخاص، اليوم الأربعاء، فى فعاليات الدورة الأربعين للمعرض الدولى للسياحة والسفر الفيتور بالعاصمة الإسبانية مدريد والذى سيستمر حتى يوم 26 يناير الجارى، حيث يفتتح الجناح المصرى غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ورئيس الوفد المصرى.

وأكدت شلبى على أهمية مشاركة الوزارة فى هذا المعرض الذى يعتبر أحد أهم ثلاث معارض دولية حول العالم، واصفة المشاركة المصرية بالفرصة الكبيرة لتعزيز التواجد المصرى على الخريطة السياحية الدولية والاتصال المباشر مع القائمين على صناعة السياحة والطيران فى العالم.

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وأضافت نائبة وزير السياحة والآثار أنه سيتم أيضا على هامش افتتاح المعرض عقد عدة لقاءات مهنية مكثفة مع عدد من منظمى الرحلات المهتمين بالسوق المصرى، وشركات السياحة والطيران العاملين فى السوق الاسبانى مما سيعمل على تفعيل السياسة الترويجية للوزارة للمقاصد السياحية المصرية وتحسين الصورة الذهنية لها مما سيعمل بدوره على دفع حركة تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أن معرض FITUR يعد ثالث أهم تجمع سياحى عالمى بعد بورصة برلين ولندن، وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالأسبانية سواء فى شبه جزيرة ايبريا أو أمريكا اللاتينية، لافتا إلى أن مشاركة وزارة السياحة والاثار فى هذا المعرض تأتى فى اطار حرصها على التواجد فى المحافل والمعارض الدولية المختلفة باعتبارها أداة للترويج الفعال لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحى المصرى من الاسواق السياحة المصدرة للسياحة.

وقد تم تصميم الجناح المصرى بالمعرض على هيئة معبد فرعونى بألوان حديثة مزود بأعمده عليها كتابات هيروغليفية وذلك دعما وترويجا لمنتج السياحة الثقافية وبما يتناسب مع اتجاهات السائح الأسبانى المهتم بالسياحة الثقافية. وخلال فعاليات المعرض سيتم تسليط الضوء على المتحف المصرى الكبير والذى من المقرر افتتاحه فى الربع الأخير من عام 2020، وذلك من خلال تخصيص شاشة ضخمة بالجناح المصرى لعرض فيلم وثائقى عن اعمال بناء المتحف وتجهيزه تمهيدا لافتتاحه، بالاضافة إلى الاستعانة بتكنولوجيا الهلوجرام لعرض قناع الملك توت عنخ أمون وكرسى العرش الخاص به.