شكرا لقرائتكم خبر عن معبد فرعونى ومقتنيات عنخ أمون.. أهم المعلومات عن جناح مصر بمعرض الفيتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك قطاع السياحة بشقيه الرسمى والخاص، اليوم الأربعاء، فى فعاليات الدورة الأربعين للمعرض الدولى للسياحة والسفر الفيتور بالعاصمة الإسبانية مدريد، والذى سيستمر حتي يوم 26 يناير الجارى، حيث يفتتح الجناح المصرى غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ورئيس الوفد المصرى.

وأكدت شلبي على أهمية مشاركة الوزارة فى هذا المعرض الذى يعتبر أحد أهم ثلاث معارض دولية حول العالم، واصفة المشاركة المصرية بالفرصة الكبيرة لتعزيز التواجد المصرى على الخريطة السياحية الدولية والاتصال المباشر مع القائمين علي صناعة السياحة والطيران في العالم.

وإليك خطة عمل وزارة السياحة والأثار وشكل الجناح المصرى:

1 - معرض FITUR يعد ثالث أهم تجمع سياحى عالمى بعد بورصة برلين ولندن، وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالأسبانية سواء فى شبه جزيرة ايبريا أو أمريكا اللاتينية.

2 - مشاركة وزارة السياحة و الاثار تأتي في اطار حرصها علي التواجد في المحافل والمعارض الدولية المختلفة باعتبارها أداة للترويج الفعال لجذب مزيد من الحركة السياحية.

3 - الجناح المصري المشاركة في المعرض هذا العام تبلغ مساحته حوالى 310 متر مربع بموقع متميز على المدخل الرئيسى مباشرة للصالة المخصصة لدول الشرق الأوسط والملحقة بصالة أوروبا.

4 - سيشارك في الجناح المصري هذا العام حوالى 31 مشترك يمثلون عدد (10) فنادق و (20) شركة سياحية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

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5 - تم تصميم الجناح المصري بالمعرض على هيئة معبد فرعونى بألوان حديثة مزود بأعمده عليها كتابات هيروغليفية وذلك دعما وترويجا لمنتج السياحة الثقافية.

6 - سيتم تسليط الضوء على المتحف المصرى الكبير و الذي من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.

7 - تخصيص شاشة ضخمة بالجناح المصري لعرض فيلم وثائقي عن اعمال بناء المتحف و تجهيزه تمهيدا لافتتاحه.

8 - الاستعانة بتكنولوجيا الهلوجرام لعرض قناع الملك توت عنخ أمون وكرسى العرش الخاص به.

9 - وسيتضمن الجناح المصري شاشات عرض علي الجوانب الخارجية للجناح المصري لعرض افلام ترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة.

10 - سيضم أيضا مسرح بخلفية صورة العازفات حتى يتمكن رواد الجناح من إلتقاط الصور التذكارية لهم، بالاضافة الي الإستعانة بفرقة موسيقية لعزف موسيقى الهارب والكمان.

11 – سيعقد الوفد المصرى عدة لقاءات مهنية مكثفة مع عدد من منظمى الرحلات المهتمين بالسوق المصرى، وشركات السياحة والطيران العاملين فى السوق الاسبانى.

12 – سيعمل الوفد على تفعيل السياسة الترويجية للوزارة للمقاصد السياحية المصرية وتحسين الصورة الذهنية لها مما سيعمل بدوره علي دفع حركة تنشيط السياحة الوافدة الي مصر.