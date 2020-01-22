حدث ليلاً| حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات.. وسوريون يقتلون حبيباتهم بالقنابل

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

متحدث الرئاسة ينشر فيديو نشاط السيسي في لندن

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة البريطانية لندن، وعودته إلى أرض الوطن مساء الثلاثاء.

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الرئيس السيسي: سعدت بلقاء الأمير وليام ورئيس وزراء بريطانيا

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بلقاء الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، على هامش فعاليات قمة "إفريقيا - بريطانيا للاستثمار".

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"هل سينخفض سعر الدولار عن 15 جنيهًا مستقبلًا؟".. نائب رئيس بنك مصر يُجيب

كشف عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، عن أسباب انخفاض الدولار إلى مستويات 15.74 جنيه، وتوقعاته في المستقبل لسعر الدولار.

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السكك الحديدية ترد على أنباء زيادة أسعار تذاكر "قطارات الغلابة" (بيان رسمي)

نفت هيئة السكك الحديد، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نية الهيئة زيادة أسعار تذاكر قطار أسوان، وقطارات الضواحي لأكثر من الضعف.

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"لماذا انخفضت أسعار السيارات في بداية 2020؟".. "الغرف التجارية" تُجيب

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات بالغرف التجارية، إن هناك عدة أسباب أدت إلى انخفاض أسعار السيارات في بداية عام 2020؛ أبرزها أن هناك تخفيضات على السيارات المستوردة من تركيا.

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أهالي "العديسات" غاضبون من تحويل المستشفي المركزي إلي تخصصي للأطفال .. و"الصحة" تعد بحل يرضيهم

قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتحويل مستشفي العديسات المركزي إلي مستشفي أطفال تخصصي أثار غضب أهالي منطقة العديسات شمال محافظة الأقصر نظرا لعدم وجود مستشفي بديل يقدم الخدمة الطبية للأهالي حيث يبعد أقرب مستشفي نحو 15 كيلو متر .

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في سوريا.. شبان يقتلون حبيباتهم بالقنابل: قالت لا

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في واقعة غريبة من نوعها، أقدم شباب سوريون على قتل فتيات على ارتباط عاطفي بهن، بواسطة قنابل يدوية، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "السويداء 24".

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كندا تضغط على إيران لإرسال الصناديق السوداء للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، إن كندا وحلفاءها يضغطون على إيران لإرسال الصناديق السوداء للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى دولة أخرى يمكنها بسرعة تنزيل بيانات رحلاتها المهمة.

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إدارة ترامب تعتزم إضافة سبع دول لقائمة حظر السفر

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إضافة سبع دول إلى قائمتها لحظر السفر وهي روسيا البيضاء وإريتريا وقرجيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.

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أبو الغيط: التدخلات التركية في الشأن الليبي واضحة وتناقض المصالح العربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن التدخلات التركية في الشأن الليبي واضحة ومباشرة وعلنية، وتناقض المصالح العربية المتمثلة في قرارات الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي.

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الجمهوريون يصوتون ضد استدعاء وثائق للبيت الأبيض في إطار مساءلة ترامب

صوت الجمهوريون بمجلس الشيوخ ضد تعديل ديمقراطي لطلب استدعاء رسائل البريد الإلكتروني للبيت الأبيض ووثائق أخرى على صلة بتعاملات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أوكرانيا.

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جرحى في مواجهات بوسط بيروت بين محتجين على تشكيل الحكومة والقوى الأمنية

وقعت مواجهات منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء بين عدد من المحتجين اللبنانيين على حكومة حسان دياب، وبين القوى الأمنية، بسبب قيام الأخيرة بمنع المحتجين من الدخول إلى ساحة النجمة ببيروت حيث مقر مجلس النواب.

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 "متسللين" فلسطينيين

أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه قتل ثلاثة فلسطينيين من غزة بالرصاص، بعد عبورهم إلى جنوب إسرائيل وإلقاء عبوة ناسفة على جنود إسرائيليين.

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