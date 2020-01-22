مصر تشارك في أكبر المعارض السياحية بأسبانيا.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك مصر في معرض السياحة الدولة "فيتور"، في الدورة الـ40 للمعرض المقرر افتتاحه اليوم الأربعاء فى قلب العاصمة الإسبانية مدريد، بوفد كبير يمثل القطاع العام والخاص، حيث يرأس الوفد المصرى المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة.

المشاركة في هذا المعرض تعد أول مشاركة دولية لوزارة السياحة في المعارض الترويجية بالعام 2020.

ويشهد الجناح المصرى عرضا لما يقرب من 26 شركة وفندق مصري في قطاع السياحة، إلى جانب شركة مصر للطيران، وتبلغ مساحة الجناح المصري الذي أقامته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي 260 م2.

وأكدت هيئة تنشيط السياحة أهمية مشاركة مصر في الفيتور الذى يُعد من أهم المعارض السياحية على المستوى الدولي، حيث قال المهندس أحمد يوسف أنه يعتبر ثالث أكبر معرض سياحي دولى بعد بورصة برلين ولندن، وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالإسبانية سواء فى شبه جـزيرة إيبريـا (إسبانيا والبرتغال) أو أمريكا اللاتينية.

وأضاف أنه بمثابة فرصة حقيقية للالتقاء بشركاء المهنة وصناع القرار السياحى حول العالم، بالإضافة إلى عقد لقاءات مكثفة مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران العاملين فى السوق الإسبانى بصفة خاصة، والالتقاء مع ممثلي وسائل الإعلام العالمية.