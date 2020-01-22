٦٢٪ نسبة الإنجاز.. أول فيديو لتشطيب شقق العاملين بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وصلت نسب تنفيذ شقق مشروع سكن مصر في مدينة بدر لـ62% والمخصصة لموظفي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة الذي سيتم نقلهم للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وقال المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية يقع بمنطقة الامتداد الشرقي في مدينة بدر، وبلغت بنسبة الإنجاز 62%.

وأضاف انه جارى تنفيذ ما يقرب من 9024 ألف شقة بمساحات تتراوح بين 115 إلى 118 متر،متوقعا بدء تسليم الشقق للموظفين خلال الشهرين.

وأشار إلى أن الوحدات كاملة التشطيبات، بجودة عالية، عبارة عن 3غرف وصالة ومطبخ وحمام.

وكان الدكتور عاصم الجزار، تفقد شقق موظفي الحكومة بمدينة بدر السبت الماضي،وأكد أن طرح الشقق سيكون بشروط ميسرة.

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وتقع وحدات موظفي الدواوين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التي يتم تنميتها عمرانيًا في مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكي الجديد، فهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي وبالتالي فهي قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.

ويتم تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية على مساحة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحى مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبانى الوزارية بإجمالى 36 مبنى يسع 29 وزارة، وتتولى وزارة التخطيط عملية تنظيم نقل الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية.

ووفقا لتصريحات العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أكد أنه اعتبارًا من يونيو 2020 سيتم نقل الوزارات من القاهرة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 50% من الأعمال الخاصة بالحي الحكومي.