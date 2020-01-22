أخبار مصر | اليوم.. طلاب الصف الثاني الثانوي يخوضون امتحاني "الكيمياء والجغرافيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. طلاب الصف الثاني الثانوي يخوضون امتحاني "الكيمياء والجغرافيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، حيث تفتح اللجان أبوابها للطلاب في الساعة التاسعة صباحا.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على أن تنتهي يوم ٢٣ يناير الجاري، حيث بدأت يوم ١١ يناير.