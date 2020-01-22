أخبار مصر | ٢٢ منطقة في المخطط النهائي لجزيرة الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٢٢ منطقة في المخطط النهائي لجزيرة الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ الدولة ممثلة فى وزاره الاسكان والمجتمعات العمرانية، مخططًا لتطوير جزيرة الوراق، وهو ضمن المشروع القومى "مصر بلا عشوائيات" لتطوير ورفع كفاءة المدن والمناطق غير المخططة، لكي تليق بجموع الشعب المصري خاصة المناطق المميزة الواقعة على نهر النيل، مثل: مثل مثلث ماسبيرو، وجزيرة الوراق، وتُقدر إيرادات المشروع بحوالي 122.5 مليار جنيهًا.

وتم تخطيط الجزيرة لكي تصبح 22 منطقة:

-6 مناطق استثمارية.

- منطقتان استثماريتان مميزتان.

-منطقة مولات تجارية.

-منطقة إسكان متميز.

-سنترال بارك (حديقة مركزية).

-مناطق خضراء مفتوحة.

-2 مارينا.

-واجهه نهرية سياحية.

-مدينة ثقافية.

-كورنيش سياحي.

-منطقة إسكان استثماري ذات طبيعة خاصة.

-حرم محور روض الفرج المُعلق.

-طريق ومسارات مشاة.

