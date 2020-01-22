شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفاصيل ملامح المرحلة الثانية لتطوير منطقة مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة مصر الجديدة إنشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعلنت محافظة القاهرة عن تنفيذ مرحلة أخرى من تطوير المنطقة للحفاظ على ما تم من تطوير والحفاظ على حياة وأمن المواطنين، وذلك بعد توسعة الشوارع والقضاء على الإشارات المرورية التى منعت التكدسات المرورية.. ويرصد" الخليج 365" أهم ملامح المرحلة الثانية من تطوير مصر الجديدة.

1- تفعيل الجراجات أسفل العقارات.

2-منع الانتظار بالشوارع الرئيسية.

3-القضاء على مواقف الميكروباص العشوائية.

4-تخصيص أماكن انتظار لا تعيق سير المارة والسيارات.

5-إعادة دراسة خطوط سير أتوبيسات النقل العام.

6-إقامة مسارات للدراجات .

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7-إنشاء كبارى مشاة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

8-إنشاء مطبات صناعية لحماية المارة.

9-زيادة عمال النظافة بالحى.

وتعمل الكبارى الجديدة التى تم إنشاؤها على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها، وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، وكوبرى ميدان المحكمة، ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى.