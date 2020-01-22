ننشر تفاصيل ملامح المرحلة الثانية لتطوير منطقة مصر الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة مصر الجديدة إنشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعلنت محافظة القاهرة عن تنفيذ مرحلة أخرى من تطوير المنطقة للحفاظ على ما تم من تطوير والحفاظ على حياة وأمن المواطنين، وذلك بعد توسعة الشوارع والقضاء على الإشارات المرورية التى منعت التكدسات المرورية.. ويرصد" الخليج 365" أهم ملامح المرحلة الثانية من تطوير مصر الجديدة.
1- تفعيل الجراجات أسفل العقارات.
2-منع الانتظار بالشوارع الرئيسية.
3-القضاء على مواقف الميكروباص العشوائية.
4-تخصيص أماكن انتظار لا تعيق سير المارة والسيارات.
5-إعادة دراسة خطوط سير أتوبيسات النقل العام.
6-إقامة مسارات للدراجات .
7-إنشاء كبارى مشاة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
8-إنشاء مطبات صناعية لحماية المارة.
9-زيادة عمال النظافة بالحى.
وتعمل الكبارى الجديدة التى تم إنشاؤها على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها، وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، وكوبرى ميدان المحكمة، ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى.
كانت محافظة القاهرة، اعلنت تكاليف أعمال تطوير منطقة مصر الجديدة الجارى تنفيذها، بلغت 7.5 مليار جنيه، شملت تغيير 29 كيلومتر من شبكات مياه الشرب فى نطاق الحى، وتم التنفيذ خلال 100 يوم، بالإضافة لتطوير شبكات الطرق وإنشاء عدد من المحاور والكبارى الجديدة.
وأضافت المحافظة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى، أنه جارى البدء فى تنظيم الإشارات المرورية وانشاء عدد من المطبات الصناعية، لحماية المشاه وتنظيم حركة المرور بمصر الجديدة بعد، تطويرها، بالإضافة إلى العمل على زيادة عمال النظافة فى نطاق حى مصر الجديدة، ليصبح حي مصر الجديدة العريق نموذجا لباقى الاحياء، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.
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