شكرا لقرائتكم خبر عن د. محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامى: انعزال الأديان فى دُور عبادتها يحولها إلى مؤسسات شكلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، محاضرة عن الصداقة والأخوة بين الأمم والشعوب مستعرضاً عدة نماذج متعلقة بالعلاقة الإيجابية بين العالم الإسلامى والعالم المسيحى، والتى توطَّدت مؤخراً من خلال العلاقة المتميزة بين رابطة العالم الإسلامى والفاتيكان، وذلك عقب دعوةٍ من الجامعة الكاثوليكية الإيطالية.

وقال العيسى فى المحاضرة: «قيمة الأخوة والصداقة تعنى لنا جميعاً المحبة، والضمير الصادق، والثقة المتبادلة، وبالتالى سهولة الحوار والتفاهم، والعمل سوياً على المشتركات التى نتفق من خلالها على قيمنا الإنسانية التى تمثل القانون الطبيعى لنا جميعاً والذى رسخته الشرائع السماوية، موضحاً أن الصداقة هى أجمل ما يمكن أن نتحدث عنه، وعندما نقول الصداقة نعنى بها الصداقة الفعَّالة، وليست الصداقة المرحلية التى تتبادل المصالح أو المجاملة المادية والإعلامية؛ فهذه لا تعدو أن تكون ظاهرة شكلية لا قيمة لها».

وأضاف «الأفكار المتحضرة تتميز من خلال تفاعلها الإيجابى مع مفهوم الأسرة الإنسانية الواحدة، وتفاهم وتعاون أتباع الأديان والثقافات، والاحترام المتبادل بينهم، وبالتالى حوار وتفاهم وتحالف الحضارات لخدمة الإنسانية فى سلامها ووئامها الذى نتحمل جميعاً مسؤوليته فيما يخصنا، مؤكداً أنه من الطبيعى أن نختلف دينياً وسياسياً وفكرياً وثقافياً، لكن ليس من المقبول أننا بسبب هذا الاختلاف لا نتعارف ونتقارب ونتحاور ويُحبَّ بعضنا بعضاً ونعمل سوياً على مشتركاتنا، والتى أجزم أن عشرة بالمائة منها فقط كفيلٌ بإحلال السلام والوئام فى عالمنا».

وكشف العيسى عن إطلاق مبادرة عالمية ستعمل عليها الرابطة بكل إمكانياتها، وتحمل عنوان: «تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب.. من أجل عالم أكثر تفاهماً وسلاماً.. ومجتمعاتٍ أكثرَ وئاماً واندماجاً».

وتابع العيسى «مشكلة الأسرة الإنسانية ليست فى شكلية الصداقة فهذه من السهولة أن تقال لكنها تظل جسداً منحوتاً بدون روح؛ بل المشكلة والمُعاناة الحقيقية تكمن فى عدم القدرة على إيجاد القيمة العليا للصداقة، والتى يجب أن تكون ملهمة للآخرين من خلال تعبيرها الرائع والصادق، والمشكلة الأكثرُ ألماً هى رفضُ هذه الصداقة بسبب تحفظ سياسى أو دينى أو فكرى أو عنصرى، وهذا التحفظ يعنى وجود تطرف يهدد صداقة وسلام ووئام عالمنا».

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وأوضح «الأخيار أثبتوا فى عالمنا أنهم وحدهم القادرون على إيجاد المعنى الحقيقى للصداقة، وهؤلاء الأخيار هم من يستحق أن يَكُونوا قُدوة للآخرين فى القيم الإنسانية، فهم الملهمون حقاً، وهم من يُراهن على إسهامهم الكبير فى صناعة السلام والوئام بين الأمم والشعوب. والصداقة الحقيقية والإسهام الفاعل فى خدمة الإنسانية هى معيار القيم بعيداً عن الادعاء والاستعراض المجرد، وقيمة الإنسان فيما يقدمه للآخرين، هذه القيمة هى التى جعلته يستحق وصف الإنسانية».

وأكد: «علينا جميعاً مسؤولية مشتركة فى حفظ القيم الإنسانية للأجيال القادمة التى تدعم سلامهم ووئامهم والاحترام المتبادل بينهم وتعزيز الوعى بحتمية الاختلاف والتنوع. وأيضاً تعليم الأجيال القادمة الأسلوب المناسب فى التواصل مع الآخرين وكيفية التعامل مع الأشرار وخاصة حاملى خطاب الكراهية والعنصرية».

وقال العيسى «على المنصات الدينية والتعليم والأسرة مسؤولية كبيرة ومن هنا تأتى أهمية قيام كل منها بواجبه الأخلاقى. كما من المهم أن يراعى خطاب المشاركة الدينية الذى يهدف إلى الإسهام فى تعزيز السلوك الإنسانى كلاً من الروح والعقل والواقع، مضيفاً أن عزوف البعض وخاصة فى صفوف بعض الشباب عن المشتركات الإيمانية التى نتحدث عنها سوياً يعود إلى ضعف كفاءة مخاطبة المنطق والعقل وضعف التأهيل فى مناقشة الموضوعات المثارة».

وقال: «من واقع علاقتى بالأديان جميعاً أدرك أن هناك فراغاً فى أسلوب مخاطبة الشباب، والذى يريد مخاطبة منطقه وأسلوب تفكيره وأن يَنْزل لمستوى مشاعره والمحيطِ الذى يعيشه الشباب. مؤكدا إن كل سلوك سلبى يتعلق بانحدار القيم والأخلاق وخاصة البعد عن الإيمان نتحمل مسؤوليته بالتضامن كل فيما يخصه، وإن ضبط القيم الأخلاقية والمحافظة على معنى الإنسانية يبدأ من «الوجدان» و«العقل» معاً والتفكير فى منطقة الواقع والقدرة على استيعابها وتحليلها وإيجاد الحلول لها، وقد نشخص الحالة تشخيصاً صحيحاً لكن قد لا نحسن وصف علاجها وقد نحسنه لكن لا يتم أخذه بالطريقة الصحيحة، لقد دخلت على عالمنا مظاهر لا يقبلها الإيمان بالخالق وبالتالى ترفضها كافة الأديان السماوية، وهى تنحدر بالإنسان لتجرده من كل القيم التى ميزته كإنسان».

واعتبر أن انعزال الأديان فى دُور عبادتها بعيداً عن القيام بواجبها الأخلاقى والإنسانى ينافى الواجب عليها ويحولها إلى مؤسسات شكلية ويزعزع الثقة بها. ومن المهم أن تأخذ الأديان بزمام المبادرة للحوار المفضى للمحافظة على القيم الإنسانية والسلام والوئام بين الجميع، وأن تكون حكيمة ومترفقة مع مخالفيها.

وأضاف: «كلنا نعلم أن بوابة السلام والوئام بين كافة أشكال الاختلاف والتنوع الإنسانى هو الاحترام المجرد وهو الذى يمهد بشكل تلقائى للحوار والتفاهم والذى لا بد أن يكون موضوعياً. لكن نسأل أنفسنا هل كانت السجالات الدينية والثقافية طيلة التاريخ الإنسانى خالية من الأخذ بخيار الحوار؟. الواقع أن خيار الحوار كان موجوداً فى كثير من الأحوال، لكنه لم يكن فعَّالاً بالقدر اللازم لنجاحه».