شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: الكول سنتر استقبل 4226 شكوى واستفسار من المنتفعين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، أن مركز خدمة عملاء التأمن الصحى الشامل "كول سنتر" استقبل منذ افتتاحه وحتى الآن 4226 شكوى واستفسار من المنتفعين .

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أعلنت أن محافظة الإسماعيلية سجلت أعلى معدل للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل بعد فتح التسجيل فى باقى محافظات المرحلة الأولى وهى محافظات ( الاسماعيلية -السويس – جنوب سيناء – الأقصر – أسوان) حيث بلغت نسبة التسجيل بمحافظة الإسماعيلية 41% وذلك بعد مرور 75 يوم فقط.

وأكد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة وصول نسبة التسجيل فى محافظة الاسماعيلية إلى 41% حيث سجل 564034 مواطن وتم فتح 137139 ملف عائلى منذ بدء التسجيل فى الأول من اكتوبر 2019. وأشار السبكى أنه سيتم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة الاسماعيلية خلال النصف الثانى من العام الحالى 2020 وأنه سيتم تقديم العديد من الخدمات الطبية المتقدمة بعضها يقدم فى محافظة الاسماعيلية لأول مرة مثل: (جراحات وأمراض الكلى بالإضافة إلى زراعة الكُلى وزراعة القوقعة, جراحات القلب المفتوح , خدمات الرمد , جراحات اليوم الواحد). وأكد السبكى أنه سيتم فى محافظة الإسماعيلية تخصيص مستشفى متخصصة للطوارئ ومستشفى أخرى لجراحات اليوم الواحد وسيتم إنشاء مستشفى متخصصة على مستوى عالمى لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعى .

وأكد السبكى أنه حاليا يتم الاستعداد لبدء العمل فى الانشاءات الخاصة بمستشفى "أبو صوير"، لخدمة أهالى مدينة ابو صوير حيث أن مدينة "أبوصوير" بها 195 ألف نسمة ولم يكن لديها مستشفى. وأكد السبكى أن عمليات تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل تسير وفقا للجدول الزمنى الموضوع له, وأنه يتم متابعة سير عمليات الإنشاءات الجديدة وعمليات التطوير ورفع الكفاءة للمستشفيات بمحافظات المرحلة الأولى فى المنظومة بصورة يومية, لضمان دقة التنفيذ من جهة وتسليمها وفقا للجدول الزمنى الموضوع لها من جهة أخرى, لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة من حيث الخدمات والبنية الأساسية وفقا لأعلى المعايير القياسية.