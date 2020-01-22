تعرف على خطوط النقل العام لخدمة رواد معرض الكتاب الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت محافظة القاهرة أسطول من أوتوبيسات هيئة النقل العام والخاص، لخدمة رواد معرض الكتاب الدولى، بعدد 8 خطوط مختلفة المسارات بإجمالى 85 أتوبيس لخدمة الجمهور، وكذلك سيارات السر فيس لنقل المواطنين من الميادين العامة وأماكن التجمعات وصولا" لمركز المعارض على مدار اليوم طوال فترة تشغيل المعرض، على أن يتم زيادة أعداد الأوتوبيسات العاملة على تلك الخطوط خلال أيام العطلات لتصل إلى 100 اتوبيس لتغطية الأعداد المتزايدة من الجمهور المتردد على المعرض.

ويوضح الخليج 365 خطوط النقل العام لخدمة رواد معرض الكتاب الدولى:

ويوضح الخليج 365 خطوط النقل العام لخدمة رواد معرض الكتاب الدولى: 1-من ميدان عبد المنعم رياض مرورا" برمسيس ثم العباسية ونادى السكة ومحور المشير ويخدم هذا الخط 15 سيارة أتوبيس. 2- من ميدان العباسية مرور بنادى السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير إلى معرض الكتاب. 3-من النزهة الجديدة مروراَ بميدان الحجاز والسبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس إلى المعرض. Advertisements 4-من الأميرية مرورا" بميدان المطرية والحلمية ثم ميدان رابعة وحى السفارات وصولاَ للمعرض. 5- من ميدان الجيزة مرورا" بجامعة القاهرة ثم السيدة عائشة وطريق الاوتوستراد وجامعة الأزهر حتى موقع المعرض. 6- من مدينة السلام مروراَ بمساكن الشيراتون وعباس العقاد ومحور المشير حتى المعرض. 7- من ميدان المظلات ماراَ بالزاوية الحمراء وحدائق القبة والحى السابع. 8- من منطقة حلوان مروراَ بالجامعة وطريق الأوتوستراد وصقر قريش والطريق الدائرى. 9- وجود 4 خطوط أساسية تمر من أمام مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس بعدد 50 أتوبيس.

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